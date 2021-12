Pallanuoto paralimpica, la sfida alle 15 alla piscina Comunale

Lazio e Rari Nantes Florentia si sfideranno nella prima finale di Supercoppa italiana di pallanuoto paralimpica. La partita si disputerà domenica 12 dicembre con inizio alle 15 alla piscina Comunale di viale del Fante a Palermo.

Cerimonia d’apertura alle 14

Prima del fischio di inizio ci sarà la cerimonia d’apertura all’impianto palermitano che inizierà alle 14.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento dopo il successo del primo campionato di serie A, che si è disputato a giugno a Roma ed è stato vinto dalla formazione laziale, e la Coppa Italia che la squadra toscana si è aggiudicata a metà ottobre a Busto Arsizio.

L’evento è promosso dall’assessorato regionale allo Sport, guidato dall’assessore Manlio Messina, e organizzato dalla delegazione siciliana della Finp. Annunciata la presenza dei presidenti della Regione, Nello Musumeci, dell’Ars, Gianfranco Miccichè, e del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Molta attesa per Ciulli, argento paralimpico a Tokyo

Tra le fila dei toscani della Rari Nantes Florentia il più atteso è Simone Ciulli, medaglia d’argento questa estate alle paralimpiadi di Tokyo.

Messina “Un grande onore per la nostra Regione”

“È un grande onore per la nostra Regione – commenta l’assessore al Turismo, sport e spettacolo, Manlio Messina – poter ospitare un evento così importante, unico nel panorama europeo. Una manifestazione che ha anche un alto valore simbolico, perché gli atleti paralimpici ci hanno dimostrato di saper rappresentare, spesso meglio di altri, quei valori sani alla base di ogni competizione sportiva. Perché lo sport, a volte, è più democratico della vita: in acqua non esiste disabilità, ciò che conta è il talento, la passione e la voglia di vincere”.

Domani open day rivolto agli sportivi diversamente abili

Domani, sabato 11 dicembre, alla piscina comunale si svolgerà un open day rivolto a tutti gli sportivi diversamente abili che desiderino cimentarsi nella pallanuoto paralimpica. Alle selezioni potranno partecipare tutti i tesserati delle società affiliate alla Finp.