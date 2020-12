Una palma si è spettata in due e ha distrutto un’auto. Due giovani sono vivi per miracolo. E’ l’ultimo episodio di una lunga serie di danni provocati dal forte vento che si è abbattuto su Palermo e la provincia.

I due giovani sono stati soccorsi dai sanitari del 118 dopo l’incidente avvenuto in un parcheggio condominiale dell’Arenella, precisamente in via Bordonaro.

“Ancora mi tremano le gambe – ha detto un testimone ha assistito alla scena – e non so come abbiano fatto a uscire dall’auto sulle loro gambe”.

Numerosi i danni registrati a causa del vento, preannunciato già ieri da dipartimento comunale della protezione civile.

Dalla mezzanotte in poi i vigili del fuoco hanno ricevuto centinaia di chiamate: alberi caduti sui fili dell’alta tensione o sui cancelli di alcune abitazioni; guaine, tettoie e pannelli pubblicitari scardinati dal vento. Tra gli interventi anche quello in Cattedrale, dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza di una lamiera pericolante collegata al ponteggio montato per i lavori di ristrutturazione del prospetto principale.

Le squadre del 115 sono intervenute a Bonagia, in via San Filippo, viale Regione siciliana, via Atlante e corso Tukory, dove un albero è finito sopra un mezzo utilizzato per il trasporto dei dializzati. Interventi anche sulla strada statale 286 a Geraci Siculo, ad Altofonte per alcuni alberi che hanno colpito i pali della linea telefonica o sono finiti in strada, nella zona dell’acquapark di Monreale e in vicolo Zizzo a Trabia. Rimossi anche un altro albero finito sul cancello di una villetta di largo Parisi e una tettoia che, trasportata dal vento, si è poggiata su due abitazioni.

Sempre a causa del vento sono stati registrati, tra le 10 e le 14, tre incidenti in autostrada con quattro mezzi che si sono ribaltati. Il primo lungo l’A19, all’altezza di Termini Imerese, nella carreggiata in direzione Palermo. Il secondo sull’A29, in territorio di Balestrate, dove il conducente di autoarticolato avrebbe perso il controllo per via delle forti raffiche. Il terzo incidente è avvenuto sull’A20, vicino all’innesto per l’A19. Qui i mezzi coinvolti sono due – un tir e un furgone – ma nessuno degli autotrasportatori avrebbe riportato gravi conseguenze. In tutti e tre i casi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e il personale dell’Anas.