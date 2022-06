ecco quali sono

Il pane, un alimento che non può mancare sulla tavola. La tradizione unita all’innovazione, ha portato al trionfo sette panifici di Palermo e provincia decretati tra i migliori d’Italia.

Il Gambero Rosso li ha inseriti nella guida Pane&Panettieri 2023.

I panifici palermitani che entrano nella guida

Il panificio Guccione, che si trova in via Federico Pipitone a Palermo, ha ottenuto il massimo riconoscimento: i tre pani. Si tratta di una conferma. Seguono con due pani il panificio Conti di Bagheria, Gargano di Palermo, la Forneria Messina a Monreale e il panificio da Nanà a Balestrate. Infine, conquistano un pane l’Antico Forno Valenti dal 1887 a Bagheria e il panificio Panera, a Palermo.

Il panificatore bagherese Carlo Conti ha alle spalle un’attività lunga oltre 25 anni. La sua notorietà in questi anni è cresciuta grazie alla sua interpretazione dello sfincione Bianco di Bagheria, sancita dalla vittoria nell’edizione 2021 dello Sfincione Festival di Sanlorenzo Mercato e i diversi riconoscimenti ottenuti allo Sfincione Fest che si svolge oramai da anni a Bagheria.

Pane&Panettieri 2023

Sono oltre sessanta le novità della guida Pane & Panettieri d’Italia 2023. La guida è stata presentata allo Spazio Field di Palazzo Brancaccio a Roma, e si tratta della quarta edizione.

Un settore in fermento

Come si legge sul sito del Gambero Rosso, che da anni premia le eccellenza gastronomiche, quello della panificazione è un settore in fermento e in piena evoluzione: “Il pane come chiave di volta per raccontare una filosofia di vita, un modo di intendere l’alimentazione. Un pane che riparte da lontano, dalla memoria del profumo e del sapore che regalavano le grandi pagnotte cucinate in casa da mamme e nonne, ma con nuove consapevolezze”.

I consumatori, inoltre, sono sempre più attenti ed esigenti e cercano, giustamente, tutte le sfumature di profumo e sapore di ciò che mangiano, a cominciare, per l’appunto, dal pane.