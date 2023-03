la campagna di sensibilizzazione promossa da unipa

In occasione della Giornata Internazionale contro l’infezione da “Human Papilloma Virus”, che sarà celebrata il prossimo 4 marzo, l’Università degli studi di Palermo ha promosso una campagna per la sensibilizzazione dei giovani sull’importanza della vaccinazione contro l’HPV.

A piazza Verdi la vaccinazione e lo screening

L’appuntamento sarà, dalle ore 9 alle 18, a Piazza Verdi dove, nell’ambito dell’iniziativa “Amici per la Vita – vacciniAMOci”, sarà possibile ricevere gratuitamente e senza prenotazione la vaccinazione e sottoporsi a programmi di screening contro le malattie sessualmente trasmesse.

Un video proiettato all’università e diffuso sui social

Nelle aule universitarie sarà pure proiettato un video informativo realizzato con il contributo di giovani universitari appartenenti alle categorie target del vaccino. Il video sarà diffuso anche sui social.

La campagna di informazione, i soggetti coinvolti

La campagna di informazione, percorso proattivo e dal taglio innovativo per la prevenzione e promozione della salute, è stata ideata dal Prof. Alberto Firenze, delegato per le attività di sanità pubblica, health management e dinamiche connesse allo stress lavoro correlato, con il supporto della Dott.ssa Vera Panzarella, coordinatori entrambi dell’SGD 3 “salute e benessere” del Centro di Sostenibilità e Transizione ecologica, di cui è Direttore il Prof. Maurizio Cellura. L’iniziativa è realizzata anche con il supporto della Dott.ssa Raffaella Riccobene e del Dott. Federico Li Causi, entrambi afferenti all’U.O.S Risk Management e Qualità del Policlinico “Paolo Giaccone”.

L’Hpv virus estremamente diffuso

“L’HPV (Human Papilloma Virus) – spiega Firenze – è un virus estremamente diffuso, si stima che ognuno di noi contragga l’infezione almeno una volta nella vita. Sebbene l’infezione da HPV abbia di solito un decorso benigno, in alcuni casi, può causare forme tumorali che colpiscono in particolare il collo dell’utero, ma anche altri distretti genitali (come vagina, pene e ano), e l’orofaringe. L’infezione da HPV si contrae principalmente attraverso il contatto stretto durante i rapporti sessuali, anche non completi. Il picco dei contagi avviene tra i 20 e i 25 anni”.

I soggetti che hanno patrocinato la campagna di sensibilizzazione

La campagna è stata patrocinata dal Dipartimento Promise dell’Università di Palermo, dal Centro di sostenibilità e transizione ecologica di Ateneo, dall’Asp Palermo, dall’ERSU Palermo, dal Comune di Palermo e dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

