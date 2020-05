Una iniziativa a tutela della salute dei dipendenti

È stato siglato in Sicilia il primo Protocollo aziendale per la sicurezza sul lavoro ed il contrasto al Covid-19 tra Filcams Cgil Sicilia, Fisascat Cisl Sicilia e Uiltucs Sicilia e la Papino Elettrodomestici in amministrazione straordinaria.

Il protocollo aziendale di sicurezza anti contagio da Covid-19 integra il Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali. E’ stato costituito presso l’azienda anche il Comitato per analizzare e verificare l’applicazione delle regole del Protocollo Condiviso di regolamentazione del 24 aprile 2020 e del Protocollo aziendale del 30 aprile 2020.

“Si tratta del primo Protocollo di sicurezza integrativo aziendale – dicono Monja Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto, rispettivamente segretarie generali di Filcams Cgil Sicilia, Fisascat Cisl Sicilia e Uiltucs – e del primo Comitato sottoscritto e costituito in Sicilia”. Il Comitato è costituito dai rappresentanti regionali (RSA e RLS) per ciascuna sigla sindacale, dal rappresentante dell’Azienda e sarà supportato dal medico competente per monitorare ed eventualmente integrare, nella specificità dell’attività aziendale, le misure di prevenzione adottate.

“Un importante risultato, – proseguono le sindacaliste – a riconferma che ogni iniziativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori deve essere attentamente valutata e condivisa. Sulla salute non si fanno sconti ed il Protocollo, sottoscritto proprio alla vigilia del 1 Maggio, che quest’anno è stato dedicato al ‘Lavoro in Sicurezza per Costruire il Futuro’, siamo certe sarà seguito da tutti gli altri che firmeremo con le aziende siciliane operanti nei settori del commercio, turismo e servizi”.