Il sindaco: "Serve la ribellione dei palermitani"

La Polizia Municipale di Palermo, nell’ambito delle attività di controllo del territorio volte al contrasto al fenomeno dei posteggiatori abusivi, ne ha individuato e multato sette, due dei quali fruitori del reddito di cittadinanza.

In particolare, sabato sera, gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico hanno sanzionato tre posteggiatori, rispettivamente due a piazza Marina, F.D.C di 24 anni che percepisce il reddito di cittadinanza e E.H. di 19 anni. L’altro, E.G. di 34 anni, è stato sanzionato a piazza Sant’Oliva.

In altre zone della città, sono stati quattro i posteggiatori abusivi individuati. L.V. di 25 anni è stato fermato a piazza Giovanni Paolo II, A.M. di 20 anni in viale Diana; gli altri due posteggiatori, F.M. di 44 anni e S.C. di 24 anni “esercitavano” in viale del Fante.

Il primo di questi, denunciato all’autorità giudiziaria perché recidivo, percepisce il reddito di cittadinanza.

Ai posteggiatori è stata comminata una sanzione di 771 euro ciascuno.

“Nell’esprimere gratitudine alla Polizia municipale e a tutte le forze dell’ordine impegnate nel contrasto al pizzo di strada – afferma il Sindaco – non posso non ricordare che in questi anni sono stati compiuti importanti passi avanti per dotare le forze dell’ordine di strumenti normativi efficaci, ma ancora tanto è necessario e possibile fare perché il lavoro repressivo possa essere davvero efficace. Come per ogni forma di criminalità, però, la sola repressione non può essere sufficiente; anche in questo caso è fondamentale che al lavoro della polizia si affianchi la ribellione civile dei cittadini, che invito a rifiutarsi di pagare e a segnalare chiunque tenga comportamenti violenti o minacciosi”.