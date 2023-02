Calcio a 5, finisce 1-1 tra mille rimpianti rosanero

Alla fine i rimpianti sono tutti per il Palermo C5 che al termine del derby contro la VeCo deve accontentarsi dell’1-1 nonostante diverse occasioni durante la partita della diciannovesima giornata del girone A del campionato di serie C1 di futsal.

La squadra guidata dal tecnico Lo Piccolo, infatti, nonostante le tantissime palle gol create, non riesce a essere incisiva sotto porta sprecando un’ottima occasione in ottica salvezza. Alla fine arriva un punto contro l’ultima in classifica (battuta 2-1 all’andata, ndr) mentre i rosanero rimangono a quota 18 con un vantaggio di 4 lunghezze rispetto al San Vito Lo Capo, terzultima e formazione che disputerebbe i play out con il Resuttana San Lorenzo laddove la regular season si concludesse oggi.

Palermo C5 all’arrembaggio

La prima frazione inizia col Palermo C5 proiettato in avanti, spinto dal pubblico di casa. Entrambe le squadre risultano essere ben schierate in campo, ma sono i rosanero a rendersi pericolosi con i tentativi di Daricca e Sgarlata. La difesa della VeCo Palermo regge bene e, nel complesso, sembra non soffrire più di tanto le sortite offensive della squadra di Lo Piccolo al punto che le formazioni vanno al riposo sullo 0-0.

I rosanero accelerano ad inizio ripresa

Il Palermo Calcio a5 vuole a tutti i costi ottenere la vittoria e scende in campo pigiando il piede a martello sull’acceleratore. I rosanero recriminano un fallo da rigore e lamentano una trattenuta di Sgarlata in piena area.

I padroni di casa dopo pochi minuti, trovano il vantaggio con Daricca: il giovane attaccante del Palermo Calcio a5 recupera palla a centrocampo e, dopo una bella progressione centrale, lascia partire una fucilata sul secondo palo che non lascia scampo all’estremo difensore della VeCo.

Dopo il momentaneo 1-0, però, la squadra di casa smette improvvisamente di giocare, gli ospiti si ricompattano e iniziano le prove tecniche che, inevitabilmente, porteranno al pareggio (da segnalare due interventi importanti del portiere rosanero Lo Buglio).

La VeCo raggiunge il pari col portiere Abate al 60’ quando la formazione ospite, in maniera rocambolesca, decide di attaccare con tutto il quintetto, lancio in profondità sul secondo palo dove si trova appostato Abbate pronto a ribadire in rete.

Esultanza post gol decisamente provocatoria di Abbate che viene espulso dal direttore di gara. Sul finire del match il Palermo Calcio a5, in superiorità numerica, attacca a testa bassa ma senza lucidità e spreca ben 4 limpide occasioni da rete per chiudere l’incontro.

Risultato finale 1-1: i rosanero sprecano un’opportunità gigantesca per allungare ancora di più sulla zona calda.

I risultati della 19ma giornata

Mistral Meeting Club – Isola 5-3

Palermo C5 – Veco 1-1

Palermo Futsal Eightyniners – Tiki Taka 1-2

San Vito Lo Capo – Resuttana San Lorenzo 3-2

Sporting Alcamo Onlus – Punta Vugghia Bagheria 4-1

Cus Palermo – Futsal Mazara 3-4

Classifica

Questa la classifica del girone A della serie C1: Mistral Meeting Club 48 punti; Futsal Mazara 46; Cus Palermo 36; Tiki Taka Palermo C5 31; Marsala Futsal 30; Sporting Alcamo Onlus 29; Palermo Futsal Eightyniners e Punta Vugghia Bagheria 24; Palermo C5 18; Isola 16; San Vito Lo Capo 14; Resuttana San Lorenzo 10; Ve.Co. Palermo 5.