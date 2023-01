Oggi la quattordicesima puntata

Un 3-3 a Perugia dopo una prestazione da dottor Jackyll e mister Hyde che ha dato alcune indicazioni importanti ma c’è sempre il mercato che tiene banco. Questo ed altro nella nuova puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati.

La trasmissione va in onda oggi alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

A Perugia un pareggio al bacio

Lente di ingrandimento su quanto accaduto al Curi tra la squadra di Eugenio Corini ed il Perugia di Fabrizio Castori. Avvio shock dei rosanero sotto di due reti dopo 7 minuti per colpa di due topiche della difesa. Poi Marconi accorcia. Gli umbri però sono indiavolati e fanno il 3-1 con il quale chiudono il primo tempo che ha visto una sola squadra in campo e col migliore in campo per i siciliani il portiere Pigliacelli autore di almeno 3 parate che hanno evitato l’imbarcata.

Nella ripresa Valente, protagonista della partita, accorcia trovando anche una deviazione fortunata ad inizio ripresa. Nel secondo tempo succede pochissimo ma il Palermo ha poi il merito di pareggiare con Brunori, a segno per la decima volta.

Si analizzeranno i pregi ed i difetti della prestazione a Perugia. Con Pigliacelli, Valente e Brunori sicuramente in evidenza.

Tabù pausa sfatato

Il Palermo torna dalla pausa e sfata un tabù che lo vedeva sempre sconfitto al rientro in campo. Era successo nelle due occasioni precedenti, ovvero l’1 ottobre (ko in casa col Sudtirol) e 27 novembre (altra sconfitta interna con il Venezia) con due stop casalinghi. Sabato è arrivato un pareggio in trasferta.

Sesto risultato utile per il Palermo

Continua la serie positiva del Palermo che sale a quota 6 (2 vittorie e 4 pareggi) che permetto ai siciliani di salire a quota 25 e sale in 12ma posizione. Una classifica che sembra serena con i rosanero in perfetto equilibrio: a 3 punti dalla zona play off, a 3 dalla zona play out.

Il mercato deve dare risposte, sembra fatta per Tutino

Il Palermo a Perugia si è presentato con 20 uomini e non tutti al meglio delle condizioni fisiche. Nei giorni scorsi si sono fatti i nomi di Verre e Tutino. Entrambi sembrano vicini ma l’attaccante del Parma sembrerebbe praticamente ad un passo.

Non mancherà anche in questo caso l’analisi in studio sulle possibili mosse del club per rimpinguare una rosa anche al netto del possibile lungo stop di Stulac.