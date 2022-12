La tegola sulle casse della Regione

Gli uffici dell’assessorato al Bilancio sono al lavoro per la verifica e il riallineamento dei conti della Regione alla luce della decisione sulla parifica da parte della Corte dei conti che ne ha disposto la sospensione. In linea teorica non ci sono effetti diretti tra la parifica sospesa del rendiconto 2020 e la definizione del documento a consuntivo del 2021 che riguarda il bilancio della Regione.

Su cosa stanno lavorando gli uffici regionali

A incidere sull’attuale quadro dei conti non sono solo le potenziali conseguenze a cascata, di per sé circoscritte negli effetti. Dopo l’adunanza di sabato scorso della Corte dei conti infatti, la coperta comincia a essere corta e occorre agire in maniera precauzionale e di controllo. Si lavora in via Leopardi alle variazioni di bilancio, alla manovra del prossimo anno e al disegno di legge sul rendiconto 2021.

Le fibrillazioni delle casse regionali

Al tempo stesso però la fibrillazione che si è determinata adesso nei conti dell’amministrazione regionale non può escludere una contrazione della spesa alla luce della ridefinizione delle partite contabili. Anche per quel che riguarda gli uffici di staff con i componenti esterni che rimangono da nominare (quattro su dieci per ogni assessorato regionale), questi non ricevono dalla decisione di sabato un corollario immediato, si tratta infatti di adempimenti legati al successivo rendiconto che rimane da approvare e che la Regione adesso sta perfezionando e rimodulando alla luce dello stop al precedente documento di bilancio.

Scontro con Crocetta sul bilancio 2019

Intanto è scontro a tutto campo sul bilancio della Regione dopo la decisione della Corte dei Conti di congelare la parifica e ricorrere alla Corte Costituzionale. Scontro all’interno di Forza Italia, accuse rivolte al governo Musumeci e accuse al precedente governo di Rosario Crocetta a turno dai protagonisti della scena. Crocetta ha invitato Schifani a meglio informarsi. “Nei cinque anni di governo Crocetta – dice l’ex Presidente – i bilanci della Regione sono stati regolarmente parificati e ciò dimostra che erano in regola. Nei primi due anni del mio governo il bilancio regionale è stato portato in pareggio e nei tre anni successivi si è prodotto un avanzo di circa 1 miliardo e 500 milioni”. Le difese di Crocetta sono state prese anche da Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.