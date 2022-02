Sarà consegnato il ricavato della “Fiera della solidarietà”

Domani, sabato 19 febbraio alle ore 16:30 a Villa Filippina, sarà consegnato al centro “Abalù” un assegno, frutto della raccolta fondi organizzata nel periodo natalizio, in occasione della “Fiera della solidarietà”, da alcune scuole dell’infanzia paritarie di Palermo. Durante il pomeriggio, le scuole, promotrici dell’iniziativa, firmeranno un patto di collaborazione con l’associazione “ParlAutismo” e la rete delle altre realtà che si occupano di autismo.

I lavori delle mamme

Per l’occasione doneranno il ricavato della vendita alla fiera dei manufatti realizzati dalle mamme dei piccoli alunni, al centro “Abalù” che ormai da anni svolge attività di inclusione dei ragazzi autistici. I fondi raccolti serviranno a sostenere la realizzazione di nuovi progetti a favore dei ragazzi. Sabato saranno presenti, tra gli altri, l’assessore regionale all’Istruzione Roberto La Galla, la presidente di ParlAutismo Rosi Pennino, i rappresentanti del centro Abalù e delle scuole promotrici dell’iniziativa.

Parlautismo un punto di riferimento

Rosi Pennino, presidente di Parlautismo, è stata recentemente ospite della puntata di Talksicilia, il programma di approfondimento in onda lunedì, mercoledì e venerdì su Blogisicilia.it, Tempostretto,it e Video Regione (canale 16 del digitale terrestre). Pennino ha raccontato i passi avanti compiuti e i progetti in corso per la diffusione di una vera cultura della comprensione di temi delicati come l’autismo e le diversabilità.

Gli obiettivi

Generare consapevolezza e inclusione è al centro di tutto gli sforzi di Parlautismo, il network di cui Pennino è presidente: “Siamo riusciti a potenziare la rete di tutte le associazioni che sul territorio si occupano di autismo a vario titolo. Parlautismo è diventato il punto di riferimento, il contenitore di questa rete così grande composta da oltre 21 associazioni”.

Il 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo

Dopo gli anni della pandemia, che hanno colpito più duramente chi affronta l’autismo, l’obiettivo è tornare a una nuova normalità. “Il 2 aprile, in tutto il mondo si celebra la giornata della consapevolezza dell’autismo – spiega Pennino – un appuntamento che l’anno scorso è saltato a causa della pandemia. Ora abbiamo in calendario una serie di iniziative che ci dovranno condurre verso l’appuntamento della prossima primavera”.