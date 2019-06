si terrà il 25 giugno

Domani, alle 11, in Sicindustria Palermo (via XX Settembre, 64) verrà presentato Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato industriale organizzato da Sicindustria, in collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi, che si terrà a Palermo, martedì 25, “Alle Terrazze” di Mondello.

“Sarà una giornata di B2B, incontri d’affari, workshop, esposizioni, business e contatti – afferma il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – che conta già 400 imprese registrate provenienti da tutta Italia e oltre 1000 visitatori attesi”.