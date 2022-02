Si sono tenute le ultime celebrazioni

Rotazione all’interno di alcune chiese della provincia di Palermo. Tra Monreale, Capaci e Partinico si registra importanti cambiamenti e ieri si sono tenute le celebrazioni di commiato prima dell’immissione nel nuovo servizio pastorale. Anzitutto c’è un cambio alla guida della chiesa di Capaci. Il partinicese don Pietro Macaluso (nella foto), 47 anni, ieri ha tenuto la sua ultima celebrazione da arciprete nella cittadina marinara alle porte di Palermo. Si prepara a fare il suo ingresso nella chiesa che gli ha fatto muovere i primi passi anche nell’azione cattolica, e parliamo della parrocchia di San Gioacchino di Partinico. Dopo quasi 10 anni Macaluso lascia Capaci e sabato terrà la sua prima celebrazione a Partinico.

Il rimpiazzo da Monreale

Don Macaluso sarà rimpiazzato da Giuseppe Salamone, che arriva dopo un impegno di 11 anni come rettore del Santissimo Crocifisso di Monreale. Sarà lui il nuovo arciprete di Capaci. Domenica 20 febbraio alle ore 18.00 l’arcivescovo Michele Pennisi lo immetterà nel servizio pastorale della parrocchia Sant’Erasmo di Capaci.

I movimenti su Partinico

Ma l’arrivo di don Macaluso non è l’unico movimento che si registra a Partinico. Infatti a sua volta va via don Francesco Amante, che per 10 anni ha guidato dal parrocchia di San Gioacchino. E’ stato lui personalmente a chiedere all’arcivescovo una diversa destinazione ed è stato inviato nella chiesa di Maria Santissima del Rosario a borgo Parrini. Don Amante è reduce da una bufera dopo che è venuta fuori la sua scelta personale di non volersi sottoporre al vaccino anti covid19 per motivi strettamente personali che non ha mai voluto dichiarare. Pochi giorni dopo quelle sue dichiarazioni pubbliche, ironia della sorte, fu contagiato anche se fortunatamente ebbe lievi sintomi.

L’ultima celebrazione di don Bongiorno

Chiaramente c’è un altro spostamento su Partinico. Il rettore della chiesa del borgo Parrini, don Vito Bongiorno, lascia ma non assume un altro incarico. Infatti manterrà i suoi altri due incarichi di parroco di Maria Santissima degli Agonizzanti e Santa Maria degli Angeli a Partinico.