Ladri in azione in un alimentari

Tornano a battere un colpo i ladri dei registratori di cassa a Partinico, nel palermitano, dove si è consumato il furto in un negozio del centro. Qualcuno la notte scorsa ha mandato in frantumi la porta in vetro di un esercizio di vendita alimentari etnico in via Principe Umberto, strada parallela al principale corso dei Mille. Una volta dentro ha strappato con forza la cassa e si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. I titolari hanno sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini.

Niente telecamere

Immediata l’attività investigativa avviata dai militari dell’Arma. Pare che i ladri siano andato a colpo sicuro, nel senso che avevano un solo obiettivo. Stando ad una prima ricognizione dei locali, infatti, non è stato rubato null’altro se non il solo registratore di cassa. L’esercizio commerciale è sprovvisto di telecamere di videosorveglianza. Anche in zona pare non ce ne siano.

Anche una rapina

In queste ore altro raid criminale, ma questa volta a Palermo città. Rapinata di nuovo, a pochi giorni di distanza, la farmacia del Vespro in corso Tukory a Palermo. Un uomo ha fatto irruzione e minacciato un dipendente prima di farsi consegnare il bottino. A lanciare l’allarme è stato il personale dell’attività dopo la fuga del rapinatore, che è riuscito ad arraffare alcune centinaia di euro. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccolto la testimonianza dei dipendenti della farmacia.

Rapina lampo alla stessa farmacia

Pochi giorni prima, nella stessa farmacia, un uomo aveva fatto irruzione e minacciato un dipendente prima di farsi consegnare il bottino. Tutto in meno di un minuto. Un altro colpo è stato messo a segno a fine settembre. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una telefonata sulla linea 112. A lanciare l’allarme è stato il personale dell’attività dopo la fuga del rapinatore (che era riuscito a portare via circa 300 euro) di cui sono riusciti a scorgere un solo dettaglio che potrebbe rivelarsi utile per le indagini: non aveva capelli.

