L’incredibile caso scoperto dai commissari prefettizi a Partinico

I garage e in generale le pertinenze delle abitazioni non sono mai stati tassati per il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. L’incredibile caso riguarda Partinico, nel palermitano, e la scoperta è stata fatta dai commissari prefettizi del Comune. Nel verificare il calcolo delle bollette i commissari si sono resi conto di questa anomalia. Ma come è stato possibile? Intanto da quest’anno si comincerà a pagare perché adesso la situazione è stata sanata ma certamente resta l’incredibile situazione.

“Come è successo? Non ce lo spieghiamo”

I commissari prefettizi, insediatisi da due anni oramai dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, non hanno nascosto il loro stupore: “Come sia potuto accadere non riusciamo a spiegarcelo – afferma la commissaria prefettizia Isabella Giusto -. Non si tratta di evasione, in realtà dagli uffici non veniva calcolata la tassazione. Una anomalia di cui ci siamo accorti e che da quest’anno è stata sanata. Sembra che fosse una sorta di errore consolidato. Sul fatto che le pertinenze debbano essere pagate non ci sono dubbi”.

I tributi, tallone d’Achille del Comune

I tributi sono sempre stati il grande problema per il Comune di Partinico. Negli anni passati c’è stata una bassissima riscossione che ad un certo punto, con il servizio affidato a Riscossione Sicilia, era alato addirittura ad appena il 25 per cento. Ovvio che poi proprio questo sia stato uno dei problemi principali che ha portato al dissesto finanziario, dichiarato nell’ottobre del 2018. Il 31 dicembre scorso il Comune, con l’approvazione de bilancio risanato, è uscita ufficialmente dal dissesto.

Lavoro sul fronte degli evasori

Oltre alla tassazione dei garage c’è da dire che sempre quest’anno oltre 2 mila nuovi contribuenti sono stati iscritti a ruolo dal Comune di Partinico e dovranno pagare la tassa sui rifiuti. E questo significa pagare tutti per pagare meno. A scoprire gli “invisibili” l’ufficio Tributi del municipio che ha effettuato un lavoro certosino di ricerca riscontrando altre banche dati collegate soprattutto alle utenze che risultavano avere un allaccio alla rete elettrica. Un lavoro che mai era stato fatto prima e che ha permesso di far emergere i soliti furbetti che sino ad oggi sono rimasti nell’ombra e non hanno mai pagato un centesimo di tassa sui rifiuti. Per loro adesso la pacchia è finita.