Questa notte qualcuno ha appiccato le fiamme in una strada di Partinico

Questa notte a fuoco l’auto di due fratelli di Partinico con precedenti, il raid sarebbe di natura dolosa. Su questa pista si sono incanalati i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini. L’incendio è accaduto in via Messina a Partinico, strada che si sviluppa poco lontano dal nucleo del centro storico della città.

L’allarme nel cuore della notte

Il rogo ha interessato una Bmw X5 che era posteggiata sotto casa dei due fratelli che abitano in zona. L’allarme è scattato intorno alle 2. Immediato sul posto l’arrivo dei vigili del fuoco del locale distaccamento che si sono prodigati per spegnere le fiamme nel più breve tempo possibile. Il mezzo però è stato pesantemente danneggiato. Ad intervenire anche i carabinieri della locale stazione coordinati dalla compagnia cittadina.

Massimo riserbo

Da parte degli inquirenti c’è il massimo riserbo considerando che le indagini sono in corso. Quel che trapela è che il rogo è sicuramente di origine dolosa. Pare che già siano state acquisite le immagini della videosorveglianza che si trova in zona e che immortalerebbero i piromani all’azione.

Si scava nella vita dei due fratelli

In queste prime battute dell’indagine i militari dell’Arma non escludono alcuna pista. I due fratelli hanno dei precedenti di polizia e dunque al momento non si esclude nemmeno l’ipotesi che questo raid possa essere maturato in ambiente della piccola criminalità. Ma non viene scartata neanche la possibilità che l’incendio sia stato appiccato anche per dissidi di natura personale.

La “mano facile” degli incendi

A Partinico le cronache raccontano che spesso si fa ricorso a questo tipo di raid e non solo per contrasti nella malavita organizzata. Come emerso in precedenti indagini delle forze dell’ordine, appiccare le fiamme è una sorta di ritorsione che viene utilizzata anche per regolare i conti per questioni strettamente personali. Situazione che chiaramente rende più difficili le indagini proprio perché tali episodi non permettono quasi mai di poter tentare di restringere il campo delle ipotesi.