A perdere la vita a Partinico un operaio di 40 anni

E’ morto il motociclista vittima dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Partinico sulla statale 113, al confine con Alcamo. L’uomo, Antonino Cernigliaro, 40 anni, originario di Piana degli Albanesi ma residente a Partinico, è andato ad impattare violentemente contro un autoarticolato per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri.

Immediati soccorsi

Uno scontro che è stato fatale: nell’impatto il centauro è stato sbalzato dal sellino e addirittura a urtato uno dei muri perimetrali di una delle diverse attività imprenditoriali che insistono nella zona. Sono stati immediati i soccorsi ma per il 40enne non ‘è stato nulla da fare. Un’ambulanza del 118 lo ha caricato in barella e lo ha trasportato al più vicino ospedale di Alcamo in condizioni disperate. Poco dopo il suo arrivo al nosocomio non si è potuto far altro che constatare il decesso.

La dinamica incerta

Il motociclistica, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe andato ad impattare con violenza contro l’autoarticolato che pare stesse svoltando sulla sua sinistra dopo essersi immesso verso il centro della carreggiata. Sul posto i carabinieri della radiomobile di Partinico che hanno effettuato i rilievi nel tentativo di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto, soprattutto per capire le cause.

Situazione disperata

Lo sfortunato motociclista è stato soccorso in pochi minuti dall’equipe medica dell’ambulanza del 118, intervenuta in seguito alla segnalazione dell’incidente. Nonostante indossasse il casco ha riportato un grave trauma con perdita ematica. Quando è stato caricato sulla barella era in uno stato di incoscienza.

Un scia tremenda di incidenti

L’ennesima tragedia della strada ha fatto alzare il conto delle vittime. Due giorni fa Giovanni Bucolo, 57 anni, è morto all’ospedale di Messina dove era ricoverato da venerdì scorso dopo un grave incidente stradale avvenuto nella tangenziale della Città dello Stretto. A scontrarsi, nella galleria Scoppo nella direzione Palermo-Messina, erano stati un mezzo pesante e l’autovettura guidata dalla vittima.

Ennesima vittima del fine settimana

Un altro incidente mortale era stato registrato fra sabato e domenica sul lungomare di Marsala. Un uomo è morto dopo uno scontro fra il suo scooter ed un’autovettura. Dalle prima parziale ricostruzione sembra che la vittima si trovasse a bordo di uno scooter che, per cause che dovranno essere accertate, si è scontrato con un’auto. Alla guida della sua auto è porto anche un ventiduenne a Catania ma le circostanze, in questo caso appaiono diverse. La vittima sarebbe rimasta uccisa da cause naturali nonostante la giovane età. Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava alla guida della sua automobile quando, probabilmente per un malore, ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un muro.