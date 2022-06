Pugno duro a Partinico della polizia municipale

Durante i giorni della grave emergenza rifiuti hanno addirittura creato una enorme discarica a cielo aperto in viale Regione a Partinico, a pochi passi dal centro urbano. Dodici di loro finiscono sotto l’occhio della terribile e-killer, la microtelecamera in dotazione alla polizia municipale che li ha immortalati mentre gettavano decine e decine di sacchetti. Il conto che pagheranno è salato: ciascuno di loro è stato sanzionato con un verbale da 600 euro.

Le contromisure

Mentre divampavano le polemiche a Partinico, così come in tanti altri Comuni della Sicilia occidentale, per via del blocco della raccolta dell’indifferenziata che è andato avanti per un paio di settimane, al Comune c’era già chi si stava attrezzando per presentare il conto. I caschi bianchi, guidati dal comandante Gianluca D’Asaro, hanno piazzato la telecamera proprio di fronte all’ex autostazione di viale Regione, consapevoli che quella era diventata meta di tanti sporcaccioni che abbandonavano lì i sacchetti. L’occhio elettronico è stato spietato, non dando scampo a chi si presentava con l’auto a qualsiasi orario per buttare sacchetti e sacchetti di immondizia.

Diversi beccati da fuori paese

Diversi dei multati provenivano dai paesi vicini. La telecamera è stata piazzata tra sabato e domenica scorsi. “Queste sono immagini della vergogna – affermano i commissari straordinari prefettizi del Comune -, speriamo adesso che qualcuno capisca cosa rischia. Contestualmente alla sanzione saranno avviate le verifiche presso l’ufficio tributi e per i ‘trasfertisti’ sarà fatta comunicazione al Comune di provenienza”.

La discarica

Proprio nell’ex autostazione si è venuta a creare la situazione più precaria sul piano igienico-ambientale nei giorni scorsi. Con la raccolta dell’indifferenziato bloccata per la momentanea chiusura della discarica gestita da Trapani servizi, in tanti hanno adocchiato quell’enorme spiazzo come il più “idoneo” per abbandonare il proprio sacchetto della spazzatura. Dalle immagini delle telecamere in realtà si nota come la gente in molti casi si sia organizzata, caricando il proprio portabagagli anche di 8-10 sacchetti. Questa volta però non l’hanno fatta franca.