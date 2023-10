Si sta scavando nella vita privata della vittima

Proseguono a tamburo battente le indagini attorno al tentato omicidio che si è consumato alla periferia di Partinico nella serata di venerdì scorso. I carabinieri della compagnia di Partinico al momento stanno sondando tutte le possibili piste, senza tralasciarne alcuna. Anche se si fanno più strada alcune ipotesi rispetto che altre con il passare delle ore. Ad essere stata sentita la vittima, l’imprenditore Fulvio Bonura, 27 anni, rimasto colpito all’addome da un probabile colpo di fucile. Anche sull’arma al momento non vi è alcuna certezza ma pare che sia stato utilizzato un fucile da caccia.

Lo sviluppo delle indagini

La vittima è stata colpita a distanza da una fucilata ieri poco dopo le 20. Era uscito di casa, che sorge accanto al B&B che gestisce con la famiglia sulla strada provinciale 63, dopo aver sentito alcuni rumori. Ha preso una grande torcia ed ha perlustrato attorno alla sua abitazione, che si affaccia sulla strada provinciale 63 che conduce al santuario della Madonna del ponte. A quel punto, sulla base di quanto ha raccontato ai carabinieri, ha sentito esplodere un colpo di fucile ed è stato raggiunto all’addome. Immediati i soccorsi e il suo trasferimento all’ospedale Civico di Partinico. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Contesti criminali lontani

Il 27enne risulta essere incensurato. Anche la sua famiglia appare lontana da certi contesti criminali. Dunque la pista che potrebbe portare a certi collegamenti con la malavita al momento appare meno plausibile. Ma comunque neanche questa viene al momento scartata, proprio perché i carabinieri non vogliono lasciare nulla al caso. Prende quota invece la possibilità che ha sparare possa essere stato qualche ladro sorpreso all’interno della tenuta. Forse spaventato dalla possibilità di essere scoperto ha fatto fuoco colpendo il giovane all’addome. Ed effettivamente Bonura ieri sera stava scandagliando tutto il perimetro della sua abitazione. Forse, inconsapevolmente, con il faro che aveva in mano stava per illuminare la zona in cui si era accovacciato il malintenzionato che preso da panico ha fatto fuoco.

