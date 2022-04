E’ arrivata a Partinico a supporto della compagnia dei carabinieri

Al via un rafforzamento dei controlli nel territorio di Partinico, con la stazione mobile dei carabinieri soprattutto per fronteggiare la recrudescenza del vandalismo e della microcriminalità in generale. In questi giorni è arrivato in dotazione alla compagnia dei carabinieri di Partinico, guidata dal capitano Mario Petrosino, il veicolo. Sarebbe una vera e propria stazione itinerante dei militari dell’arma, un mezzo dotato di tutta l’attrezzatura necessaria anche per effettuare immediate contestazioni o identificazioni.

Rinforzo alla radiomobile

E’ stata la stessa compagnia a chiedere questa sorta di rinforzo al gruppo Palermo che ha autorizzato l’invio del mezzo che è dotato di un equipaggio con almeno tre militari, a cui si aggiunge la pattuglia della radiomobile h24. Questa richiesta è arrivata per via dei sempre più numerosi episodi di vandalismo che si sono registrati soprattutto nella villa “Falcone” dove da appena poche settimane è stato inaugurato il parco giochi inclusivo. Ad essere giunte segnalazioni di un utilizzo improprio dei giochi da parte di adolescenti con il rischio di possibili danni.

I primi identificati

Già ieri pomeriggio due i minorenni identificati, entrambi 17enni e con una sfilza di precedenti. In tanti altri casi si è verificato un fuggi fuggi da parte di gruppi di ragazzini non appena hanno visto la pattuglia dei carabinieri. I carabinieri hanno avuto modo di presidiare l’intero perimetro della villa Falcone e di interloquire direttamente con i fruitori che hanno ringraziato per la loro presenza, non nascondendo i disagi registrati in questi ultimi tempi con vere e proprie “bande” di minorenni che in alcuni casi molestano anche gli adulti.

Altri pattugliamenti nei prossimi giorni

La stazione mobile resterà ancora a lungo su Partinico dove sono previsti ulteriori servizi di controllo come quello di ieri pomeriggio lungo le aree sensibili dove sono stati segnalati episodi di vandalismo e di molestie. Da corso dei Mille all’ex Arena Lo Baido, solo per citare altre aree di presidio costante specie in orario pomeridiani, festivi e prefestivi.