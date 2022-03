Nella provincia trapanese diversi episodi

Il caro carburante mette in moto anche i malintenzionati e specie nella provincia trapanese cominciano a registrarsi diversi furti. Nell’ultimo periodo ci sono sempre più interventi dei carabinieri per contrastare il furto di gasolio in danno alle imprese del territorio. Solo nelle ultime ore due casi a Marsala e Castelvetrano, nel secondo caso proprio il rafforzamento dei controlli ha permesso di sventare il raid.

Gli ultimi due episodi

A Marsala, ad esempio, una ditta che utilizza mezzi pesanti ha subito durante la notte un furto di carburante, asportato dai camion in sosta. I malviventi avevano come unico obiettivo proprio il gasolio. Per questo motivo sono stati intensificati i servizi di contrasto ai reati predatori che hanno consentito, a Castelvetrano, di sventare un furto in danno delle macchine motrici in sosta presso la locale Stazione ferroviaria. Sono state infatti sorprese due persone, con taniche al seguito, intente ad asportare carburante dalle motrici. I due si sono dati alla fuga ma hanno dovuto abbandonare sul posto la refurtiva.

Il precedente di questi giorni

Già in questi giorni due soggetti erano stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano, in quanto sorpresi mentre caricavano in macchina 4 taniche colme di gasolio in piena notte. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

A gennaio altri due raid

Da qualche mese nel trapanese questo tipo di furti va prendendo piede. Nel gennaio scorso un uomo di 39 anni è stato arrestato a Trapani perché sorpreso a rubare carburante da un cantiere edile. Ad ammanettarlo i carabinieri della compagnia di Trapani in flagranza con l’accusa di furto aggravato. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione notturno, venivano allertati da un cittadino che segnalava la strana presenza di un soggetto aggirarsi in piena notte con in mano un bidone bianco vuoto. Sempre due mesi fa sono stati accusati di furto aggravato due uomini sorpresi alla stazione ferroviaria di Castelvetrano con una notevole quantità di carburante. I carabinieri li hanno controllati a distanza e si sono resi conto che quel carburante lo avevano preso da alcuni treni che erano fermi in quel momento.