Il ricavato dell'iniziativa verrà devoluto alla "creatura" di fratel Biagio Conte

Lo sport come mezzo per portare avanti un’iniziativa benefica a sostegno dell’idea di fratel Biagio e dei progetti ad essa ispirati della missione Speranza e Carità. E’ questo il senso attribuito all’iniziativa “Un calcio in beneficenza“, realizzata nei campi del New Garden di via Beato Angelico, a Palermo. Ad organizzare l’evento ci ha pensato il consigliere della V Circoscrizione Davide Grasso, il quale ha coinvolto una serie di colleghi di quartiere e diversi consiglieri comunali. “La raccolta fondi attraverso le squadre andranno alla missione “Speranza e Carità” di fratel Biagio. Uno dei più bei regali che ci ha lasciato – spiega Grasso -. Il torneo è da sempre stato un mio pallino. Un modo di unire lo sport alla beneficenza. Essendo un arbitro di calcio nella mia vita privata, l’ho sempre voluto realizzare“.

Il racconto dei match

In campo, ovviamente, si scherza parecchio. Sul terreno di gioco qualche bella giocata si è alternata a numerosi strafalcioni degni di una puntata di “Mai dire Gol”. Ma in questi casi, più che mai, l’importante è partecipare. Fra i piedi più educati quelli dell’assessore allo Sport Alessandro Anello, la cui memoria cinestetica muscolare non ha dimenticato il suo passato nel futsal. “E’ andata molto bene. Milazzo in porta è una saracinesca – scherza l’esponente della Lega che poi, raccontando la propria partecipazione all’idea, spiega -. Doneremo alla missione Speranza e Carità il ricavato dell’evento. L’iniziativa organizzata dalle Circoscrizioni è molto bella. Siamo molto contenti di partecipare all’evento organizzato dal consigliere Davide Grasso”. Ad affiancarlo, nel team che ha vinto poi il torneo, i colleghi d’aula Dario Chinnici (capocannoniere), Salvatore Imperiale, Giuseppe Milazzo (in versione portiere), Antonino Abbate, Massimo Giaconia e Francesco Scarpinato.

La forma, va detto, era quella che era. A dimostrarlo, il fiatone di alcuni consiglieri. “La V Circoscrizione ha vinto il torneo..delle kilocalorie – dichiara sorridendo il consigliere Salvatore Altadonna -. Tutti vinciamo in solidarietà ed è il motivo per cui siamo qua. Ci siamo messi in gioco, nonostante i venti chili in più non lo consentissero”. A dirigere la squadra per il territorio ospitante il presidente, nonchè “ministro della difesa”, Andrea Aiello. Le virgolette sono d’obbligo visto lo stop di petto rasoterra che ha ricordato negativamente le gesta di Stefano Sorrentino in un famoso Palermo-Bologna 1-2 che costò la Serie A ai rosanero. “L’iniziativa è lodevole. Una giornata dedicata alla beneficenza, coinvolgendo tutte le Circoscrizione. Il ricavato andrà per una buona causa”.

Anche in un torneo di beneficenza, a non perdere il suo stile istituzionale è Giulio Tantillo. Completo elegante in stile presidenziale, quasi a rievocare la sua controparte al Palermo calcio Dario Mirri. Nelle veci di allenatrice la consigliere comunale Viviana Raja. Niente “bomberino tattico” invece per Totò Orlando. Una misè che l’assessore ai Lavori Pubblici mostrò in una precedente iniziativa benefica portata avanti dal Consiglio Comunale. Un’assenza che si è sentita ma alla quale potrà rimediare ad aprile, quando l’iniziativa dovrebbe essere riproposta. Come in ogni partita però, non posso mancare le inevitabili pagelle: dieci per la partecipazione all’inizativa, per la prestazione bhe..forse è meglio riparlarne alla prossima partita.