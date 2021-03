Da domenica 14 stand a palermo in via libertà. anche il 21 e il 28 marzo

Torna la Pasqua solidale di Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili: per tre domeniche consecutive, a partire da domenica 14 marzo, i volontari saranno presenti nelle piazze siciliane; (a Palermo nello stand in via Libertà, angolo via Mazzini), e saranno impegnati anche nella distribuzione a domicilio dei doni della solidarietà per favorire chi vorrà sostenere le attività di Aslti anche in questa stagione difficile caratterizzata dall’epidemia da Sars Cov-2.

Con un contributo di 15 euro, si potrà acquistare un uovo di cioccolata al latte o fondente e un secchiello portamatite con gli ovetti confettati.

Si potrà scegliere, sempre con 15 euro, una colomba al mandarino o al pistacchio, racchiusa in sacchetto di stoffa da riutilizzare.

“Abbiano dovuto riadattare la nostra campagna di solidarietà con le nuove esigenze imposte dall’epidemia – sottolinea Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa di Aslti – come a Natale saremo presenti nelle piazze e nelle strade della Sicilia, ma disposti anche a raggiungere I nostri sostenitori nelle loro case. La campagna è già attiva nella nostra sede all’Ospedale Civico di Palermo, nel padiglione 17C dell’Oncologico Maurizio Ascoli”.

I prodotti dolciari distribuiti da ASLTI, come nelle altre edizioni delle campagne di solidarietà, sono esclusivamente di produzione siciliana.

E’ prevista la possibilità di potere acquistare i prodotti on line dal sito liberidicrescere.it ; la consegna a domicilio, con due euro in più, su territorio siciliano; e la spedizione postale delle colombe anche fuori dal territorio siciliano, con tariffa postale.

Per altre informazioni, si può contattare il numero 392.89.57.134 o scrivere una mail a info@liberidicrescere.it

Con il ricavato delle scorse iniziative di solidarietà, da qualche giorno è stata inaugurata una casa a Palermo per ospitare le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo.

Si trova in via Roberto Indovina, in una zona vicina all’ospedale.