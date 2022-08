La campagna elettorale entra nel vivo e i tempi risicati fanno si che inizi da subito la tradizionale “calata” dei big. Inizia da oggi la passerella dei leader politici nazionali che vengono per muovere le folle, per raccogliere voti, sostenere i loro candidati alla regione ma anche per ottenere il doppio effetto traino. Si perchè quest’anno le politiche e le nazionali in un’unica elezione fanno si che il voto per camera e senato trascini quello per la regione e viceversa.

Così oggi arrivano in Sicilia Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la doppia corsa elettorale, dalle Politiche e alle Regionali.

Meloni e Salvini, tour oggi in Sicilia

Giorgia Meloni e Matteo Salvini alla stessa ora, mezzogiorno, nella stessa città, Messina, ma in luoghi diversi. E il primo di una serie di appuntamenti in Sicilia che segnalano l’attenzione della politica per l’isola.

E più in generale per il Mezzogiorno. L’attenzione per il Sud e i progetti per questa area del Paese potrebbero fare la differenza. Tant’è che da Fratelli d’Italia alla Lega, Dal Pd ad Azione, fino ad Fi ed ai 5 stelle, che pensano al riscatto proprio partendo da queste piazze, è un continuo lavoro di «presenza».

Occhi puntati sul centrodestra che in questo election day punta, per le politiche, ad un improbabile 18 a 0 (sarebbe la replica del 61 a 0 di antica memoria visto che oggi i collegi uninominali sono 18)

“Con Giorgia, visto che anche lei sarà in Sicilia, faremo in modo di vederci. Io, onestamente, non ho l’agenda degli altri”, sottolinea, da Corigliano Rossano, il leader della Lega. “Io – annuncia – sarò a Messina, a Comiso, a Scicli, a Modica. Poi a Gela, a Ravanusa ed a Palermo, perché è lì che mi hanno invitato”.

La corsa “parallela”

“Se io e Giorgia saremo nella stessa città, troverò il modo di abbracciarla, ma io, onestamente, faccio la mia corsa in giro per l’Italia e non so dove vanno gli altri. Se saremo nella stessa città, sicuramente ci vedremo”. Meloni andrà al mercato Vascone di Messina per un’iniziativa sul voto per Parlamento e per l’Assemblea regionale Siciliana. La leader di Fratelli d’Italia sarà quindi a Catania, nel centro fieristico de Le Ciminiere dove terrà un comizio. Salvini sarà a Scicli, nel Ragusano. E il tour siciliano del leader della Lega proseguirà con incontri a Gela, Ravanusa, Cammarata e Palermo.

Carlo Calenda in Sicilia tra Palermo e Catania

Un ideale proseguimento del “Sud tour” che sta compiendo il segretario leghista e che praticamente i leader politici di tutti i partiti hanno in testa, come Carlo Calenda, che dedica più giorni alla campagna siciliana, tra Palermo e Catania. Segno della necessità di farsi sentire sul territorio e non soltanto sui social. E’ stato proprio lui ad aprire la discesa dei big aprendo, a Palermo, sabato pomeriggio, la campagna elettorale de terzo polo.

Anche Berlusconi in Sicilia

Non è un caso se si parla della Sicilia per uno dei pochi appuntamenti previsti per Silvio Berlusconi, che per il resto punta sulla “pillola del giorno da diffondere sui social , compreso TikTok. Nell’isola, da sempre considerata laboratorio politico, ci sarà anche la sfida all’interno dell’area progressista, dopo la rottura, decisa da Giuseppe Conte, tra Movimento 5 stella e Partito democratico per le Regionali.

Conte e Letta, lo scontro proseguirà (anche) in Sicilia

E in Sicilia, terra del 61 a 0 di antica memoria del centrodestra, sono attesi anche i leader di M5s e Pd per la “sfida nella sfida. L’ex premier del Governo gialloverde e giallorosso dovrebbe arrivare a giorni nell’Isola, che ha sempre considerato una roccaforte, mentre Letta (che ovviamente sosterrà anche la Chinnici) non ha ancora programmato una data.

Letta non perdona al M5s la doppia rottura politica, la prima sul sostegno al governo Mario Draghi e la seconda sull’appoggio a Caterina Chinnici nella corsa a governatore dell’isola, candidando Nuccio Di Paola.