in onda su teleone dal 24 aprile

Nasce il format Sweets King

Amanti della pasticceria si sfideranno nel corso di 7 puntate per aggiudicarsi il titolo di Re dei Dolci

La prima puntata in onda il 24 aprile su TeleOne e i social network

La trasmissione patrocinata dall’istituto alberghiero Pietro Piazza di Palermo

Il format girato alla MAG-Master Academy di Palermo

Otto amanti della pasticceria selezionati online grazie all’invio di dolci ricette si sfideranno nel corso di 7 puntate per contendersi l’ambito titolo di RE DEI DOLCI. A partecipare al programma sono stati concorrenti provenienti da diverse parti d’Italia: il romano Roberto Granato, la napoletana Raffaella Nastro, ed i siciliani Tommaso La Milia, Giusy Zito, Antonella Bonanno, Vera Lanza, Claudio Adelfio, Antonio Sardina.

Sweets King è un format inedito legato al mondo della pasticceria ideato dall’autore e regista Roberto Marco Oddo e condotto dalla giornalista di Cultura e Spettacolo Alessandra Costanza.

Come seguire Sweets King

La prima puntata di Sweets King andrà in onda sabato 24 Aprile alle ore 15.00 sul 19 TeleOne, in replica domenica 25 aprile alle 10.45 ed alle 21.15 e in streaming su tutta la piattaforma multimediale, il sito teleone.it, l’app teleone e i social network YouTube, Facebook e Instagram.

La MAG Master Academy

La trasmissione è prodotta dal gruppo MediaOne e patrocinata dall’istituto alberghiero Pietro Piazza di Palermo, scuola che rappresenta una delle eccellenze alberghiere con il più alto numero di studenti d’Italia, diretta dal dirigente scolastico Vito Pecoraro. Il format è stato girato interamente all’interno della prestigiosa MAG-Master Academy Antonino Galvagno di via Partanna Mondello 25 a Palermo.

La sfida

Ogni puntata vedrà protagonisti due sfidanti che in 25 minuti ciascuno dovranno realizzare, nella prima fase del programma, il proprio dolce cavallo di battaglia. Protagonisti della prima puntata del programma saranno il romano Roberto Granato VS il sancipirrellese Tommaso La Milia. A valutare le performance e soprattutto i dessert dei concorrenti in gara saranno tre temibili giudici Pastry Chef: Pietro Pupillo, Santi Palazzolo, Giovanni Catalano.

Il voto dei giudici

I criteri di valutazione dei dolci sono 50% GUSTO – 20% CORRETTA ESECUZIONE TECNICA, 15% ASPETTO VISIVO E 15% CREATIVITA’. Per ogni puntata il voto dei giudici, avverrà al termine dell’assaggio e con l’assegnazione di un punteggio da 5 a 10 che determinerà la pagella dei due aspiranti pasticceri.

Il format articolato in tre fasi

Le otto puntate del format Sweets King saranno articolate in 3 fasi. Nella prima fase i concorrenti presenteranno il loro dolce Cavallo di Battaglia, nella seconda fase una rivisitazione di un dessert tipico della tradizione siciliana e nella terza, ossia la Finale, dovranno realizzare una ricetta con ingredienti al buio. L’accoppiamento per le gare degli sfidanti pasticceri è avvenuto attraverso un sorteggio andato in onda sul canale 19 TeleOne il 30 Marzo.

Il pubblico che interagisce

Sweets King è un format cool, glamour e interattivo dove il pubblico è chiamato ad interagire con i protagonisti del programma e soprattutto con i concorrenti attraverso l’iniziativa Social Sweets, dove le dolci ricette inserite online possono essere votate dai followers che decreteranno al termine delle 8 puntate del programma il vincitore Sweets King Social Award, ossia il concorrente più amato dal pubblico di YouTube.

“Sweets King: La sfida all’ultimo Dolce”, sostiene la conduttrice Alessandra Costanza, “è stata un’esperienza che mi ha arricchito professionalmente ed umanamente. Tante ore di riprese in una location strepitosa, degna di un programma nazionale con uno staff ricchissimo di fonici, tecnici e cameramen. Il tutto gestito da un grande director autore e regista Roberto Marco Oddo e confezionato da questi abiti meravigliosi interamente realizzati a mano, dalla fashion designer georgiana, ma ormai siciliana di adozione TAMAR KIRIA.”

Il commento dell’autore e regista Roberto Marco Oddo

L’autore e regista Roberto Marco Oddo si ritiene soddisfatto dell’ambizioso progetto realizzato: “Sweets King è stata una sfida in questo difficile momento storico dove le produzioni delle tv regionali siciliane sono in sofferenza, siamo riusciti a realizzare un format di 8 puntate, coinvolgendo amanti della pasticceria che provengono da diverse parti d’Italia, coadiuvati da grandi professionalità tecniche. Una guerra vinta contro l’emergenza Covid, osservando tutte le disposizioni di sicurezza per i concorrenti e lo staff. Per me questo è già un grande risultato”.