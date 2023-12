Incidente a Balestrate durante l’accensione dell’albero di Natale causa il ferimento di due persone. Si tratta di due donne che sono rimaste ferite proprio mentre si accendeva l’albero di Natale in piazza a Balestrate. L’incidente è avvenuto a margine della manifestazione stessa. Per creare l’atmosfera, infatti, poco prima di accendere l’albero erano state spente le luci della piazza Duomo.

Le due donne di 54 e 78 anni stavano scendendo le scale della chiesa. Al buio non hanno visto i gradini e sono cadute giù per le scale. Sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate al pronto soccorso di Partinico. Una delle due è ricoverata in condizioni più gravi.

Tutto liscio, invece, all’accensione dell’albero nel capoluogo

A palermo accensione dell’albero con qualche polemica ma abbastanza serena, invece. Ad accendere le luminarie attorno all’abete di tredici metri posizionato davanti il teatro Politeama il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Giampiero Cannella. A dare il via il periodo natalizio è stato il lancio di un addobbo da parte del primo cittadino. Una sorta di palla con il quale si è dato il via libera all’accensione delle luci natalizie. Contesto nel quale il primo cittadino ha voluto rivolgere il proprio pensiero ai palermitani. “Il mio augurio è di ritrovare tutti insieme l’amore e l’impegno per questa città“, ha commentato il sindaco. Ad allieatare i presenti anche l’esibizione di un coro di bambini che hanno intonato alcuni dei più celebri canti natalizi. Tanti i curiosi che hanno ripreso la scena con i propri cellulari.

Un luogo che, il 31 dicembre, ospiterà il concertone di Capodanno. Special guest di punta la star del mondo pop italiano Elodie, pronta a scaldare i palermitani e non solo che accorreranno in piazz Ruggero Settimo. “Si apre il mese degli eventi natalizi, con qualche conferma tradizionale e con qualche iniziativa in più, coinvolgendo di più i quartiere e con qualche variazione al tema – ha sottolineato il sindaco Fra queste, la voglia di recuperare lo spazio di piazzale Ungheria, inserendo il mercatino dell’artigianato. Un’iniziativa che cerca di conciliare esigenze sociali, turistiche e di dare qualche idea di cambiamento e novità ai cittadini. Un programma ricco per il quale ringrazio l’assessore Cannella e il suo staff”.