nessun ferito

Il fumo, il fuoco, e poi un boato con una piccola esplosione. Momenti di panico per un automobilista a Palermo, oggi pomeriggio. La sua auto – una Fiat Punto (vecchio modello) probabilmente a Gpl – per cause ancora in corso di accertamento ha preso fuoco mentre era nel traffico, in via Marchese di Roccaforte.

Momenti di panico, traffico in tilt

Panico nel traffico con l’occupante che ha avuto il tempo di lasciare l’abitacolo prima dell’avvio delle fiamme. L’incidente il pieno Centro, a Palermo, a pochi metri da Piazza Don Bosco. Il traffico nella zona è andato immediatamente in tilt.

L’esplosione, nessun ferito

E proprio mentre intervenivano le forze dell’ordine a transennare l’area e bloccare il traffico in zona, una esplosione. Probabilmente il carburante residuo nel serbatoio ha causato lo scoppio, avvertito dai residenti del quartiere. Per fortuna non si registrano feriti.

Indagini in corso

Sulle cause del rogo sono in corso degli accertamenti. Pare che il veicolo fosse in marcia e dunque si ipotizza verosimilmente un corto circuito. Il conducente ha notato che dal mezzo fuoriusciva del fumo ed ha deciso di arrestare la marcia, mettendosi quindi al riparo. Sul caso indaga la polizia municipale.