La lettera del direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni

“Auguri di un sereno ritorno alla normalità della vita ed auguri per il suo futuro”. Lo scrive il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, in una lettera inviata ad uno dei dimessi dall’Hotel San Paolo Palace, albergo dove i pazienti restano in isolamento dopo la guarigione clinica.

Francesco (è un nome di fantasia), 55 anni, era stato ricoverato a metà marzo al Covid Hospital di Partinico, poi, dopo la guarigione, era stato trasferito nella struttura di via Messina Marine dove è rimasto per due settimane.

Il paziente ha ringraziato per l’attenzione e le cure ricevute dallo staff sanitario e dal personale dell’albergo e per “tutti i piccoli accorgimenti che dal punto di vista umano, morale e psicologico, hanno contribuito ad uscire dal tunnel”.

“Il suo percorso, il suo modo di affrontare la malattia e la sua disponibilità nei confronti degli operatori – ha scritto Daniela Faraoni, rivolgendosi a Francesco – sono da esempio per quanti si trovano a combattere contro il coronavirus e sono, anche, da stimolo per i nostri operatori che non si risparmiano nella cura e nell’assistenza”.

Intanto al Covid hospital di Partinico arriva un ecografo donato da un’azienda della città. La MagicMotorSport ha donato all’Asp di Palermo un ecografo carrellato multidisciplinare dopo che lo scorso 10 marzo aveva donato 5.000 mascherine chirurgiche. L’apparecchiatura è già stata consegnata e collaudata, è destinata ad uso esclusivo del Covid Hospital di Partinico, struttura dell’Azienda sanitaria provinciale interamente dedicata alla cura dei pazienti affetti da coronavirus.

“E’ un’ulteriore testimonianza di fiducia nei confronti di tutti gli operatori del Covid Hospital di Partinico – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – siamo grati alla Magicmotorsport che ancora una volta ci dimostra quanta attenzione e quale sensibilità abbia l’intera comunità nei nostri confronti”.

Presente alla consegna dell’ecografo anche il Ceo della Magicmotorsport, Bogdan Skutkiewicz che ha espresso “riconoscenza a medici, infermieri e personale sanitario per l’immenso lavoro che stanno svolgendo nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus”.