Il vertice a Roma

Percorso congressuale e iniziativa politica all’insegna dell’unità, ma anche regionalismo differenziato, continuità territoriale, trasporti e insularità.

Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto oggi pomeriggio al Nazareno tra il commissario del Pd Sicilia Alberto Losacco, i parlamentari regionali e nazionali siciliani e il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti. È quanto si legge in una nota diffusa dal commissario Losacco al termine della riunione cui hanno partecipato anche il ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano e il responsabile dem per il Sud Nicola Oddati.

A meno di un mese dalla fine del tesseramento in Sicilia e in vista del prossimo congresso che si terrà all’inizio del nuovo anno l’iniziativa ha consentito di fare il punto su quanto è stato fatto finora e sui prossimi obiettivi da raggiungere animati da uno spirito unitario