Ancora scetticismo tra gli ex lavoratori Fiat e Blutec dopo l’assegnazione del progetto di rilancio dello stabilimento di Termini Imerese all’attuale presidente del Catania Ross Pelligra. Questa mattina assemblea dei lavoratori davanti i cancelli della fabbrica.

La prossima settimana è in programma un incontro tra il governo della Regione e i sindacati per entrare nel merito della società di scopo che dovrebbe assorbire 180 lavoratori mentre altri 40 andranno in pensione entro novembre, quando scadrà l’amministrazione straordinaria che ha in carico al momento l’ex Blutec. Non si conosce ancora nel dettaglio il progetto industriale di Pelligra Holding che dovrebbe farsi carico di 350 lavoratori ex Blutec.

L’arrivo di Pelligra

Arriva il gruppo Pelligra per lo stabilimento ex Fiat ed ex Blutec di Termini Imerese. Una vicenda che tecnicamente dura da oltre dieci anni, per quel che riguarda Blutec, ma che è partita molto prima con la crisi di Fiat, all’inizio degli anni 2000, quindi si avvicina a diventare ventennale. Tanto che per gli operai siamo nell’ultima finestra proponibile per la Cassa integrazione più volte rinnovata con vari escamotage. Adesso si chiude un commissariamento decennale con la proposta di aggiudicazione del bando di gara

Il vertice con i ministri

La notizia è emersa durante il vertice romano al quale hanno partecipato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro del Lavoro Elvira Calderone, gli assessori regionali alle Attività Produttive Edy Tamajo ed al Welfare Nuccia Albano, i Commissari straordinari per l’Area industriale di Termini Imerese, il Presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti e i rappresentati dei sindacati dei lavoratori.

La procedura di assegnazione

La procedura per l’assegnazione dello stabilimento e l’uscita dall’amministrazione straordinaria si è conclusa. I commissari hanno comunicato oggi al Ministero dello Sviluppo economico che le offerte giunte sono state cinque ma di queste solo due per ‘intera procedura. Solo una di queste è stata considerata, però, affidabile.

