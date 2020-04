attraverso i contatti telefonici e telematici

Fare domanda per il bonus da 600 euro, chiedere all’Inps un congedo per assistere un familiare o inviare richiesta di riconoscimento di infortunio sul lavoro nel caso in cui si è stati contagiati dal Covid-19 in azienda.

Sono tutte pratiche e quesiti che si possono sottoporre al Patronato Cisl Inas che resta operativo se pur chiuso al pubblico per via delle recenti restrizioni legate all’emergenza sanitaria, attraverso i contatti telefonici e mail.

Prima di tutto, quindi, bisogna chiamare il numero verde 800 249 307 e spiegare quali sono le proprie esigenze. Il patronato ricontatterà gli interessati per gestire le loro pratiche, nel rispetto delle misure anti-virus. Si può anche contattare direttamente la sede di Palermo al numero 091 346009 e inviare una mail all’indirizzo: palermo@inas.it e attendere il riscontro degli esperti del patronato Inas per sapere come procedere per ottenere una consulenza sulla possibilità di andare in pensione, di presentare domanda per una prestazione, richiedere i congedi parentali e molto altro.

“In una quotidianità stravolta dall’emergenza sanitaria, il bisogno di attivare diritti previdenziali e socioassistenziali resta immutato. Per rendere accessibili questi diritti, siamo presenti sul territorio con le sedi di Palermo che restano operative per assistere i cittadini su domande e procedure che non possono aspettare telefonicamente e per mail”, spiega Giorgio Sanzone responsabile territoriale patronato Cisl Inas Palermo.

“Nonostante l’emergenza, non vogliamo lasciare sole le persone. Per farlo abbiamo rimodulato le attività, in modo da consentire a tutti di stare a casa”.

Solo nel caso in cui la presenza fisica della persona in sede si riveli indispensabile e necessaria per mandare avanti la pratica, gli esperti dell’Inas di Palermo, fisseranno appuntamento in ufficio.

“Anche se buona parte del Paese si ferma per arrestare il contagio, noi siamo operativi – conclude il responsabile Territoriale Inas di Palermo – per evitare che a subire battute d’arresto siano le tutele delle persone”.

Per il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana “il sindacato con tutti i suoi servizi c’è oggi ancora di più, perché in un momento di assoluta fragilità delle condizioni economiche e sociali del nostro territorio, dobbiamo garantire, rispettando sempre tutte le restrizioni imposte dai recenti Dcpm, l’assistenza necessaria a tutti i cittadini. Ci siamo e ci saremo in queste settimane difficili, sono tante le pratiche da elaborare per sostenere tante categorie professionali e fasce più deboli della popolazione e noi non faremo mancare il nostro apporto. Il Sindacato non si ferma mai, siamo raggiungibili e pronti a rispondere a tutte le esigenze di nostra competenza”.