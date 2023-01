pagamento-pensioni-poste-italiane

Poste Italiane ha annunciato che le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da mercoledì 1° febbraio in tutti i 150 Uffici Postali della provincia di Palermo.

Come e quando ritirare la pensione di febbraio alla Posta

Per evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà secondo una turnazione alfabetica basata sui cognomi. I pensionati con cognomi dalla A alla C potranno ritirare la pensione mercoledì 1° febbraio, quelli dalla D alla K giovedì 2 febbraio, dalla L alla P venerdì 3 febbraio e dalla Q alla Z sabato 4 febbraio solo la mattina.

Come ritirare la pensione senza andare al’ufficio postale

Inoltre, le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associata a conti/libretti o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 152 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Una polizza in caso di furti

Inoltre, i possessori di Carta di Debito associata a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a €700 all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat. Per ulteriori informazioni, i pensionati possono consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

Assunzioni per consulenti finanziari e neolaureati

Poste Italiane, l’azienda italiana leader nel settore dei servizi postali, bancari e finanziari, prosegue il suo vasto piano di assunzioni su tutto il territorio italiano. Tra le posizioni aperte al momento vi segnaliamo quella di Consulente finanziario rivolto a brillanti laureati e quella di Junior Real Estate Engineer, riservata ai neolaureati in Ingegneria. Le nuove assunzioni serviranno a rafforzare i team di lavoro nelle sedi territoriali, a supportare il reparto commerciale e incentivare l’evoluzione organizzativa e la trasformazione digitale dell’azienda. In particolare, per il profilo di “Consulente finanziario”, Poste italiane è alla ricerca di brillanti laureati, con ottime doti comunicative, relazionali e organizzative e un’ottima conoscenza del pacchetto Office, per portare avanti l’attività di promozione e vendita di servizi finanziari e assicurativi negli uffici postali territoriali.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezione basterà collegarsi sul sito web di Poste Italiane S.p.A., entrare nella sezione “posizioni aperte” disponibile nell’area “Carriere”, selezionare l’annuncio di lavoro “Consulenti finanziari” o “Junior Real Estate Engineers” e compilare il form dedicato entro il 31 gennaio 2023 nel primo caso ed entro il 28 febbraio 2023 nel secondo. La procedura online, oltre ai dati anagrafici, consentirà di indicare le proprie esperienze professionali, i titoli di studio, caricare il proprio cv ed eventuali attestati.