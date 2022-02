Approda a Noi con l’Italia il deputato Giuseppe Ruvolo, noto come Peppe. la conferma arriva insieme ad un incarico di livello nazionale

Romano da il benvenuto a Ruvolo

‘Il Comitato direttivo di Noi con l’Italia ha accolto la proposta di Maurizio Lupi: l’amico Peppe Ruvolo, parlamentare e politico di grande esperienza e compagno di tante battaglie è il nuovo Responsabile Agricoltura di Noi con l’Italia. La sua competenza, la sua passione politica, il suo forte radicamento territoriale, saranno un grande contributo non solo al comparto primario che necessita di sostegno e aiuti, ma anche al nostro progetto centrista di rafforzamento del polo moderato. A Peppe il nostro pieno sostegno e l’abbraccio più affettuoso” dice Saverio Romano, vicepresidente nazionale di Noi con l’Italia.

Si tratta di una presenza di peso che segue altre nomine avvenute sempre oggi

Questa mattina una nomina in Sicilia

Lucrezia Lorenzini è stata nominata Responsabile del Dipartimento Identità Siciliana di Noi con l’Italia-Cantiere popolare. Già professoressa di Letteratura e Filologia Siciliana all’Università di Messina, ha ricoperto importanti incarichi politici e amministrativi e autrice di moltissime pubblicazioni. La notizia viene data da Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale del partito.

Da Lorenzini apporto scientifico e culturale

‘E’ con grande soddisfazione che comunico la nomina della professoressa Lucrezia Lorenzini a Responsabile del Dipartimento Identità Siciliana del nostro partito – si legge in una nota di Dell’utri -. Ringrazio l’amico Roberto Corona – Coordinatore della provincia di Messina – per questa indicazione che si coniuga perfettamente con il nostro programma politico e con la decisione di valorizzare la competenza e la professionalità, come più volte ribadito dal nostro leader Saverio Romano. Le sfide che siamo chiamati a interpretare e ad affrontare e che riguardano l’occupazione, lo sviluppo sostenibile, l’innovazione e la progettualità, non possono prescindere da un apporto scientifico e culturale e il contributo di Lucrezia Lorenzini sarà di assoluto valore. A lei il nostro più sincero sostegno e l’augurio di buon lavoro”.

Il partito continua a strutturarsi in Sicilia

Il partito di Cantiere popolare Noi con l’Italia continua a strutturarsi in Sicilia dove si andrà al voto per le amministrative del Comune capoluogo e anche per le regionali. Un centro nevralgico anche sul piano politico ed è proprio per questo che le forze politiche si stanno riorganizzando, piazzando i loro uomini migliori ai vertici. Nei mesi scorsi Cantiere popolare ha “pescato” l’ex senatore Gioacchino Pellitteri che è stato nominato responsabile del dipartimento formazione del partito.