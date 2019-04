L'iniziativa

“Anche in Sicilia il Partito Democratico scende nelle strade e nelle piazze. Da domani sino a domenica parteciperemo alla grande mobilitazione nazionale “per amore dell’Italia”, per denunciare le azioni di questo governo, per difendere l’Italia, per cambiare l’Europa affinché sia più vicina alle persone, più giusta, equa, verde, del lavoro e democratica.

Il 5, 6 e 7 aprile riapriremo il tesseramento e i cittadini potranno anche iscriversi al Pd. Tante le iniziative già calendarizzate, da Catania a Taormina, Palermo, Caltagirone, Giarre, Messina, Sant’Agata di Militello per citarne alcune e molte altre da programmare.

Vi terremo aggiornati su tutti gli appuntamenti in giro per la Sicilia. Tocca ad ognuno di noi partecipare, mobilitarci, per l’Italia, per l’Europa, per il futuro”. Così in una nota, Valentina Falletta, coordinatrice del Pd Sicilia per le iniziative in vista delle elezioni europee.

