Creatività, cittadinanza attiva, innovazione digitale e inclusione sociale. Sono questi i pilastri di “IO SONO ENERGIA – Laboratori di cittadinanza attiva, arte e partecipazione giovanile nei quartieri di Palermo”, il nuovo percorso itinerante promosso da E.C.U. – European Culture University ETS che ha preso ufficialmente il via all’ECU Lab Auditorium di via Francesco Crispi. Un viaggio sociale e culturale che, fino al prossimo 21 novembre, attraverserà i quartieri più complessi e stimolanti della città: da Brancaccio a Bonagia, passando per la Guadagna, lo ZEN e il cuore del centro storico.

L’iniziativa, nata con la compartecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili) e il patrocinio di Regione Siciliana e Comune di Palermo, punta a scardinare il classico modello dei convegni frontali. L’obiettivo è dare voce direttamente alle nuove generazioni, offrendo spazi di aggregazione in cui la cultura, la musica e le nuove tecnologie diventano strumenti di riscatto e di contrasto al disorientamento sociale. Il progetto trae ispirazione dall’omonimo volume di Francesco Panasci, presidente di E.C.U.

Il calendario completo e le tappe nei quartieri Il progetto si articola in un fitto programma di incontri laboratoriali, eventi culturali e momenti di spettacolo aperti alla cittadinanza: 9 Ottobre – ECU Lab Auditorium (Presentazione Ufficiale): Il debutto pubblico del progetto alla presenza di giovani, studenti, educatori, operatori culturali e rappresentanti delle istituzioni per illustrare i laboratori e le attività pronte a invadere i territori.

Il debutto pubblico del progetto alla presenza di giovani, studenti, educatori, operatori culturali e rappresentanti delle istituzioni per illustrare i laboratori e le attività pronte a invadere i territori. 17 Ottobre – Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS (Brancaccio): Una giornata interamente dedicata a “Giovani, partecipazione e cittadinanza”. Focus su legalità, responsabilità sociale e impegno verso la comunità attraverso il confronto attivo con i ragazzi del quartiere. Le attività si chiuderanno con un concerto aperto alla comunità .

Una giornata interamente dedicata a “Giovani, partecipazione e cittadinanza”. Focus su legalità, responsabilità sociale e impegno verso la comunità attraverso il confronto attivo con i ragazzi del quartiere. Le attività si chiuderanno con un . 23 Ottobre – Bonagia (Creatività, cultura e comunità): I laboratori faranno tappa nei locali del Servizio Sociale di Comunità della III Circoscrizione (via Damiano Lo Greco 5) e nel Centro Famiglie gestito dall’associazione People Help the People, guidata dal dottor Giuseppe Labita. Arte, musica e linguaggi contemporanei saranno i motori del coinvolgimento giovanile. Anche in questo caso, la giornata terminerà con un concerto aperto al pubblico .

I laboratori faranno tappa nei locali del Servizio Sociale di Comunità della III Circoscrizione (via Damiano Lo Greco 5) e nel Centro Famiglie gestito dall’associazione People Help the People, guidata dal dottor Giuseppe Labita. Arte, musica e linguaggi contemporanei saranno i motori del coinvolgimento giovanile. Anche in questo caso, la giornata terminerà con un . 30 Ottobre – I.C. “Giovanni Falcone” (ZEN / San Filippo Neri): Dalle ore 10:00 gli studenti saranno i protagonisti assoluti di “Giovani, creatività e futuro”. Spazio a videomaking, podcast, storytelling e Intelligenza Artificiale per produrre contenuti che raccontino la scuola e il quartiere. A sigillare l’evento sarà uno spettacolo-concerto di restituzione.

Dalle ore 10:00 gli studenti saranno i protagonisti assoluti di “Giovani, creatività e futuro”. Spazio a per produrre contenuti che raccontino la scuola e il quartiere. A sigillare l’evento sarà uno di restituzione. 6 Novembre – Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II”: Un momento di riflessione intitolato “Memoria, identità e cittadinanza”. Gli studenti si confronteranno sull’uso consapevole delle tecnologie digitali come strumento per leggere, interpretare e raccontare il presente.

Un momento di riflessione intitolato “Memoria, identità e cittadinanza”. Gli studenti si confronteranno sull’uso consapevole delle tecnologie digitali come strumento per leggere, interpretare e raccontare il presente. 21 Novembre – Archivio Storico Comunale di Palermo (Evento Conclusivo): L’atto finale che restituirà alla città l’intero percorso. Saranno mostrati tutti i materiali multimediali (foto, video, audio) realizzati dai ragazzi. La chiusura in musica sarà affidata al concerto del gruppo Alenfado, seguito da un tavolo di confronto per garantire continuità alla rete sociale costruita.

Tra podcast e IA: i quattro pilastri del progetto Il percorso laboratoriale si sviluppa lungo quattro direttrici fondamentali: l’ascolto dei bisogni dei ragazzi, l’educazione civica e alla legalità, la crescita personale e l’espressione artistica. Grande attenzione viene riservata alla transizione digitale. I giovani non saranno semplici fruitori, ma creatori di contenuti attraverso corsi dedicati a videomaking, fotografia, podcasting, storytelling e utilizzo consapevole dell’Intelligenza Artificiale, imparando a usare la tecnologia come mezzo di partecipazione attiva e narrazione del proprio territorio.