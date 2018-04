Accade nel Palermitano

La squadra mobile di Palermo ha arrestato ieri sera, e posto ai domiciliari, un uomo di 44 anni indagato per atti persecutori in danno della moglie e dei figli minorenni avvenuti nella provincia.

Moglie e i figli sono stati costretti a lasciare il proprio domicilio dopo avere subito per mesi gravi atti persecutori. L’uomo era già stato arrestato nel 2013 in flagranza di reato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e atti persecutori e l’anno successivo ammonito dal questore di Palermo per le sue reiterate condotte di minaccia e molestie in danno della ex moglie.

Ha anche precedenti per furto ed è stato destinatario di un Daspo. Il provvedimento d’arresto è stato emesso dal Gip Patrizia Ferro, su richiesta del pm Ferdinando Lo Cascio del pool dei reati sessuali, coordinato dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni.