Impegnate motovedette ed elicottero

Sono riprese all’alba di oggi le ricerche del peschereccio Nuova Iside della marineria di Terrasini disperso da 24 ore nel mare di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, con tre persone a bordo, un padre con il figlio e il cugino.

Il peschereccio è partito da Terrasini e l’ultima volta era stato visto martedì pomeriggio nel mare trapanese. Da ieri soffia un forte vento di scirocco nella zona. Fino a ieri notte i familiari di Matteo Lo Iacono, 53 anni e del figlio Vito 27 anni e del cugino Giuseppe Lo Iacono, 33 anni sono rimasti nei locali della Capitaneria di Porto di Terrasini per avere notizie.

Pare al momento che i sistemi informatici della barca non funzionino e che l’imbarcazione non riesca a segnalare la posizione. La Capitaneria di porto – che ha subito inviato due motovedette della Guardia costiera e un elicottero – sta setacciando lo specchio di mare da Ustica a San Vito Lo Capo, ma finora senza esito.

“E’ una tragedia. Sono usciti per una battuta di pesca. Aspettavano la fine del lockdown per potere ricominciare a lavorare e portare il pane a casa – ha detto il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci,-. Invece alla prima uscita il forte vento di scirocco li ha messi in difficoltà. Siamo tutti molto preoccupati. Sono marinai esperti, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Padre, figlio e cugino forse però non aspettavano questo cambio del vento così.

Sono usciti solo per la voglia di lavorare e sono stati sfortunati. Il padre di Matteo è stato un armatore e aveva diversi pescherecci. Conoscono bene il loro mestiere sono molto esperti. Le condizioni del mare anche oggi non aiutano le ricerche”.