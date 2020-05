A distanza di tre anni dallo spot per la campagna di sensibilizzazione sulla donazione di organi, il giornalista de “Le Iene” Gaetano Pecoraro, torna a fare da testimonial per il CRT Sicilia.

La “Iena” palermitana ha scelto di sostenere il messaggio “Io faccio la mia parte, tu puoi fare la tua. Di’ sì alla donazione”, lanciato in occasione della XXIII Giornata Nazionale della donazione di organi e tessuti, con una foto in cui ha in mano una penna che offre simbolicamente ai siciliani chiedendo di firmare la dichiarazione di volontà.

“Ringrazio sentitamente Gaetano Pecoraro per la grande sensibilità e il suo contributo alla nostra campagna di sensibilizzazione”, afferma Giorgio Battaglia, Coordinatore regionale del CRT Sicilia.

Il Centro Regionale Trapiani della Sicilia ha fatto un bilancio dell’attività di donazione e trapianto di organi che, nonostante l’emergenza Covid 19, non si è fermata, seppure con una lieve flessione rispetto allo scorso anno. Da gennaio al 18 aprile sono stati complessivamente 62 i trapianti effettuati nei tre centri trapianto siciliani, ossia ARNAS Civico, Policlinico di Catania e ISMETT.

Nel dettaglio, dei 62 trapianti, 37 sono stati di rene, 4 di cuore, 14 di fegato, 2 di polmone singolo, 2 di polmone doppio, 2 split di fegato, 1 combinato di fegato-rene. Dei 34 trapianti di rene, 18 sono stati eseguiti al centro trapianti “Leonardo Sciascia” dell’ARNAS Civico, 8 al Policlinico di Catania, e 11 all’Ismett che ha anche eseguito i trapianti di tutti gli altri organi. “Nonostante il Coronavirus – commenta Flavia Caputo, direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia e Trapianto dell’ARNAS Civico – la nostra attività continua nel rispetto delle indicazioni del Centro Nazionale Trapianti sulla sicurezza dei donatori e dei riceventi”.