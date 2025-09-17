Si rinnova l’appuntamento con l’escursione lungo il fiume Salso giunta alla 17ª edizione. Anche quest’anno l’A.S.C.R. Verdi San Giovanni, con il patrocinio del Comune di Petralia Soprana, organizza l’evento in programma per domenica prossima, 21 settembre 2025. L’escursione può essere fatta con qualunque mezzo e prenderà il via dalla Frazione San Giovanni, nei pressi della Chiesa di San Giovanni Battista alle ore 8:00

L’iniziativa, ormai diventata appuntamento fisso per gli amanti della natura e della convivialità, è aperta a persone di tutte le età e si svolgerà a piedi o con altri mezzi lungo un percorso immerso nel paesaggio fluviale delle Madonie fino alle Gole del Cigno dove sgorga una sorgente di acqua sulfurea. L’escursione è pensata per essere inclusiva e festosa, sarà guidata da guida Aigae e rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale del territorio, promuovendo uno stile di vita sano e la riscoperta delle tradizioni locali.





Per partecipare è necessaria la prenotazione ai seguenti contatti:

Giuseppe: 3293380716 – Alice: 327 9529410 – Enzo: 388 6065859

Per ulteriori informazioni o per ricevere il programma dettagliato, è possibile contattare l’organizzazione tramite i numeri sopra indicati.

Luogo: Frazione San Giovanni – Petralia Soprana, Frazione San Giovanni , PETRALIA SOPRANA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 08:00

