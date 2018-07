Comune Palermo, la denuncia del M5S

“Oggi in Aula era finalmente prevista la presenza dell’assessore Arcuri e degli uffici, per fare il punto della situazione sul Piano Regolatore Generale, cioè su quello che rappresenta una delle questioni più delicate su cui questo Consiglio comunale è chiamato a lavorare. La maggioranza di Orlando ha snobbato l’argomento e si è presentata in aula con soli quattro consiglieri. Gli altri 20 erano a occuparsi di cose evidentemente più importanti”. Lo dichiarano i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Palermo, Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo.

“Il gruppo consiliare del M5S denuncia con sdegno il comportamento irresponsabile e irrispettoso dei consiglieri comunali della maggioranza e li invita a dimettersi dal loro incarico politico visto che è evidente che non hanno capito il significato del loro ruolo a rappresentanza e tutela dei cittadini. È la città a chiederlo, e la risposta dei consiglieri della maggioranza, in difficoltà dal primo giorno nel tenere il numero legale a causa delle loro assenze sempre più frequenti e imbarazzanti, riempie tutto il consiglio di vergogna”.