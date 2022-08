lo annuncia il sottosegretario all'istruzione barbara floridia

“Prende il via il Piano Scuola 4.0, un programma di innovazione didattica che, attraverso i fondi del PNRR, consentirà di trasformare 100 mila classi tradizionali in nuovi spazi innovativi e laboratori dedicati alle professioni digitali del futuro”: lo annuncia la sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia.

Finanziamento di oltre 2 miliardi di euro

Un finanziamento che ammonta a 2,1 miliardi di euro, con una riserva del 40% a favore degli istituti scolastici delle Regioni del Mezzogiorno.

Tecnologia e innovazione per rivoluzionare i processi di apprendimento

Prosegue la sottosegretaria: “Un intervento concreto che trasformerà profondamente la scuola italiana, rivoluzionando i processi di apprendimento delle nostre studentesse e dei nostri studenti, all’insegna della tecnologia e dell’innovazione”.

Il piano suddiviso in due azioni: Next generation classrooms

E ancora: “Questo piano è suddiviso in 2 azioni. La prima è denominata Next generation classrooms 100.000 classi innovative, prevede che ciascuna scuola del primo e del secondo ciclo potrà trasformare almeno la metà delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica con un finanziamento complessivo di 1 miliardo e 296 milioni”.

Next generation labs

“La seconda si chiama Next generation labs, gli spazi per le professioni digitali del futuro: questa azione si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado per realizzare laboratori in grado di sviluppare competenze digitali”, conclude la Sottosegretaria Floridia.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione dedicato al PNRR sarà possibile consultare il decreto di riparto.

Intanto in Sicilia ci si prepara alla Fiera Didacta

Fiera Didacta, il più importante evento fieristico dedicato al mondo della Scuola, dell’Università, della Formazione e della Ricerca scientifica, si terrà per la prima volta in Sicilia, dal 20 al 22 ottobre prossimi, in collaborazione con la Regione Siciliana.

Una edizione spin-off

Lo ha annunciato a luglio il presidente della Regione Nello Musumeci che ha proposto agli organizzatori di Fiera Didacta Italia – manifestazione tornata in presenza a Firenze nel maggio scorso, dopo due anni di stop legato alla pandemia – di organizzare nell’Isola una edizione spin-off, nel solco di Didacta International, il più importante evento mondiale del settore scolastico, che da oltre 60 anni si svolge in Germania.

La Fiera Didacta Sicilia si terrà a Misterbianco

Fiera Didacta Sicilia sarà ospitata a Misterbianco, in provincia di Catania, dove verranno allestiti i padiglioni della manifestazione, su un’area di 12.000 metri quadrati, oltre a 5 sale formative e una vasta zona con gli stand per i visitatori.

A chi è rivolta la Fiera, coinvolto tutto il mondo della scuola

Fiera Didacta Italia Sicilia è rivolta a tutti i livelli di istruzione e formazione: nido, scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, Istituti professionali, Its, Università, Istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre a imprese e addetti ai lavori. Coinvolte tutte le categorie di operatori del mondo della scuola: dirigenti scolastici, insegnanti, docenti universitari, formatori, giornalisti specializzati ed i principali ordini professionali.