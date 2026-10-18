Un unico strumento interattivo per mappare il tessuto economico, anticipare i trend occupazionali e pianificare lo sviluppo delle città. È stata presentata questa mattina, presso la sede della Camera di Commercio di Palermo Enna, la nuova piattaforma di data visualization intitolata “Quando i dati diventano scelte. Conoscere il territorio, comprendere il cambiamento, pianificare le decisioni, anticipare il futuro”.

All’evento hanno preso parte i vertici dell’ente camerale e le principali autorità locali e regionali, tra cui il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

I dati del territorio: il boom di Bagheria e il caso Sclafani Bagni

La piattaforma mette a nudo i numeri dei comuni della Città metropolitana di Palermo, offrendo una fotografia nitida delle diverse anime economiche della provincia. Tra i dati emersi spicca il primato di Bagheria, che si conferma il comune più dinamico dell’area metropolitana registrando una crescita costante fino a raggiungere quota 9.582 attività economiche. Il tessuto produttivo bagherese si concentra principalmente nel commercio (1.437), seguito da industria (1.059), artigianato (857) e turismo (424).

Al polo opposto si colloca la realtà rurale di Sclafani Bagni, che conta in totale 180 attività, guidate prevalentemente dal settore agricolo (53 aziende).

Albanese: “Presto un Centro Studi della Camera di Commercio”

“Si tratta di uno strumento importantissimo per il monitoraggio delle dinamiche socioeconomiche e occupazionali che offriamo a tutti: imprese, associazioni di categoria e istituzioni”, ha spiegato Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna.

La piattaforma non si limita a fotografare il presente o a custodire uno storico di 5 anni, ma è in grado di anticipare i trend da 3 mesi a un anno, con dati aggiornati ogni trimestre. Il sistema incrocia i dati del Registro Imprese con le rilevazioni di Inps, Istat e UnionCamere Excelsior, integrando per la prima volta a livello nazionale le informazioni dell’Albo Gestori Ambientali.

“Possiamo già ricavare i dati delle 8 circoscrizioni di Palermo e presto scenderemo nel dettaglio dei vecchi 25 quartieri del capoluogo – ha annunciato Albanese –. Questo strumento indirizza l’economia, ma il nostro obiettivo finale è creare un Centro studi della Camera di Commercio per analizzare e disciplinare la diffusione di questi dati”.

Informazioni gratis per cittadini e imprese

La “Dashboard Registro Imprese” (progettata e realizzata da InfoCamere) prevede una doppia modalità di accesso. Da un lato ci sarà una versione riservata alla Camera di Commercio per supportare la programmazione e lo sviluppo locale degli stakeholder pubblici. Dall’altro, una versione gemella sarà accessibile liberamente e gratuitamente a tutti i cittadini e alle imprese sul portale istituzionale dell’ente.

“Oggi per un’impresa la vera differenza la fa la capacità di anticipare il cambiamento”, ha sottolineato il segretario generale dell’ente camerale, Guido Barcellona. “Disporre di informazioni organizzate e aggiornate consente di individuare le tendenze, comprendere i bisogni delle aziende e orientare le decisioni strategiche guardando al futuro e non solo al passato”.