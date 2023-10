In piazza per dire No all’odio e la violenza, Presidio Donne per la pace manifesta a Palermo

23/10/2023

A piazza Vittorio Veneto nel centro di Palermo davanti al monumento del milite ignoto della Prima Guerra Mondiale per dire no a qualunque forma di violenza. Il Presidio Donne per la pace manifesta in piazza domani, martedì 24 ottobre dalle 17 alle 19 come già avvenuto a maggio per l’Ucraina con una “staffetta dell’umanità”

Guerra in Medio Oriente

Tra i temi proposti quello della tragedia in corso in Medio Oriente. Gli attacchi devastanti ad Israele e l’incessante bombardamento della popolazione palestinese di Gaza allontanano sempre più, in quella terra tormentata, l’obiettivo di una pace negoziata e sembrano aprire un’altra era lunga e dolorosa di terribili spargimenti di sangue.

Ancora una volta, la comunità internazionale non sembra in grado di lavorare all’unisono per limitare la devastazione, rispondere al terrorismo non solo con la repressione ma con politiche capaci di rimuoverne le ragioni e spezzare la logica cinica del fine che giustifica i mezzi.

In nessun caso, infatti, la disumanizzazione dei residenti di Gaza, la vendetta e la cieca punizione collettiva (taglio di acqua ed elettricità, privazione di rifornimenti alimentari, cacciata di massa da quartieri e ospedali, distruzione di Gaza) possono costituire una risposta appropriata, tanto meno una soluzione; rappresentano piuttosto, a loro volta, la dimostrazione di come un uso schiacciante della forza non possa che alimentare la spirale di violenza.

Ancora una volta, come già per la guerra in Ucraina, c’è il rischio che la voce di chi ha a cuore i diritti umani e si oppone alla logica della violenza e della forza rischi di essere attaccata, accusata di stare dalla parte “degli aggressori”.

“È fondamentale – si legge nella nota – invece che la voce pacata e profonda della pace si faccia ascoltare. Solo un lavoro paziente e coraggioso di mediazione politica può aprire uno spiraglio affinché si raggiunga una soluzione equa, non basata sulla forza, per consentire sia ai palestinesi che agli israeliani di vivere in pace e dignità”.

Ad organizzare Udipalermo – Le Rose Bianche – Donne CGIL Palermo – Coordinamento Donne ANPI – Emily Donne Caffè filosofico Bonetti – Fidapa sez. Palermo Felicissima – Il femminile è politico –

#governodilei – Donne no Muos no war – CIF – Le Onde – Arcilesbica.