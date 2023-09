Sulla punta un chiodo arruginito. Rap: "Si tratta di un atto vandalico"

Una villetta che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, doveva diventare punto informativo e di ritrovo per le famiglie ma che, invece, si è trasformata nell’ennesima incompiuta abbandonata a sè stessa. Questo il triste destino dell’area di piazza Sturzo, a Palermo. Luogo nel quale, nei mesi scorsi, l’ex amministratore unico di Rap Girolamo Caruso aveva lanciato un’idea di riqualificazione appoggiata dal Comune. A tal proposito, era stato posizionato un prato sintetico nell’ex capolinea degli autobus Amat, attorniata da alcune fioriere e nel quale, nel progetto iniziale, dovevano essere posizionati dei giochi per i bambini e un punto informativo dell’azienda di piazzetta Cairoli. Tutto naufragato in un mare di nulla. Oggi, invece, a regnare è come al solito l’incuria.

Ferro sollevato da terra, ipotesi atto vandalico

Ad aggravare la situazione, si ci mettono anche i vandali. Uno degli elementi che tiene ancorato il prato sintetico all’asfalto risulta spezzato e sollevato in aria, con conseguente pericolo per i passanti ma soprattutto per i bambini che giocano solitamente in zona. Secondo quanto riferito dagli uffici di Rap, si tratterebbe di un atto vandalico. Ignoti, quindi, avrebbero manomesso la struttura in ferro, staccandola da terra e piegandola. Al fine di eliminare il pericolo, comunica l’azienda, una squadra interverrà nelle prossime ore per ripristinare i luoghi. Ciò per non cagionare danni e giovani e famiglie.

Mancano aree gioco e spazi sportivi a Borgo Vecchio

In assenza di aree gioco e di luoghi dove praticare sport, ragazzi e famiglie difatti si arrangiano, stazionando sul prato sintentico e nelle panchine alle spalle del teatro Politeama. E, purtroppo, nell’area di Borgo Vecchio di questi spazi non se ne trova traccia. In attesa che la ditta D’Agostino lasci quella che una volta era la villetta di piazzetta della Pace (fatto che potrà avvenire soltanto una volta conclusi i lavori dell’anello ferroviario), nel quartiere dell’ottava Circoscrizione i luoghi dove poter praticare sport o, semplicemente, dove portare i bambini a giocare latitano decisamente. Quello di piazza Sturzo era quindi uno spazio che, potenzialmente, poteva avere un senso nella geografia del leisure time della zona, vista anche la predisposizione turistica a cui mira piazza Castlenuovo.

Piazza Sturzo, area verde nel degrado

Invece, come sopra ricordato, c’è stato l’ennesimo nulla di fatto. Le piante sono secche e non vedono acqua da tempo. Il prato sintetico è stato invaso dal pietriccio trascinato dal vento e degli elementi di arredo previsti nel progetto originale non se ne trova traccia. Un’area sulla quale era stata puntata l’attenzione per le polemiche scatenatesi sui social da parte del mondo politico e civico. Una volta spenti i riflettori, tutto è affondato nell’anonimato. In attesa che venga effettuata una manutenzione seria e un progetto degno di un’area del centro storico, non rimane che attendere l’ennesimo intervento straordinario mirato solo a metterci una pezza.