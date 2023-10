L'episodio è avvenuto questa notte

Paura nell’area di piazzale Ungheria, a Palermo. Questa notte, ignoti hanno appiccato le fiamme ad un giaciglio solitamente usato da un senzatetto per dormire. Per fortuna, al momento del fatto, l’amico di strada non era presente sul posto. E’ il secondo episodio in poche ore. Nella serata di ieri infatti, qualcuno ha causato un rogo in un sottopasso di Villabate dove alloggiava un clochard.

Piazzale Ungheria, bruciato giaciglio di un senzatetto

L’episodio è avvenuto in particolare in uno dei corridoi pedonali che collegano il parcheggio di piazzale Ungheria ai portici di via Mariano Stabile. Nel rogo sono stati bruciati un materasso di fortuna e alcuni cartoni che, evidentemente, la persona che dormiva lì usava per coprirsi. Le fiamme sono state prontamente domate dal personale dei vigili del fuoco. L’aria in zona è ancora irrespirabile a causa dell’azione delle fiamme. Un incendio che ha inoltre danneggiato una vetrina dell’attiguo locale commerciale dove, qualche anno fa, sorgeva un centro scommesse. Al momento dell’accaduto, il senzatetto non era presente. Un luogo nel quale è comparso, questo pomeriggio, un nuovo materasso con tanto di coperta, segno che comunque qualcuno lì ci vive. Al momento, la zona risulta transennata del nastro bicolore messo dalle forze dell’ordine per delimitare l’area.

Longo: “Chiederemo installazione telecamere”

Intervenuto ai nostri microfoni, il presidente dell’ottava ciroscrizione Marcello Longo commenta così l’accaduto. “Si conferma la precarietà della zona di Piazzale Ungheria, dove episodi di violenza ai danni dei senzatetto e dei passanti si ripetono con preoccupante frequenza. Tenuto conto della impossibilità di permanente presidio da parte di Polizia Municipale e Forze dell’Ordine, l’Ottava circoscrizione ha già richiesto (e insisterà su tale istanza) la immediata collocazione di videocamere per avere il necessario controllo di tutta la zona.”

Altro rogo questa notte a Villabate

Episodio simile a quanto accaduto questa notte a Villabate, comune alle porte di Palermo. Anche in questo caso, qualcuno ha appiccato le fiamme in un sottopasso dove dimora un clochard. E’ successo in via Z8, nei pressi di uno dei sottopassi della statale 121. Qualcuno ha appiccato il rogo alla dimora di un amico di strada molto conosciuto in paese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Per fortuna quando è stato appiccato l’incendio l’uomo non si trovava nella zona.

Qualche giorno fa senzatetto trovato morto a Palermo

Nei giorni scorsi si è consumata una tragedia a Palermo cha ha coinvolto proprio un clochard. L’uomo è stato trovato morto sabato scorso in piazza Giachery. Si trattava di un ghanese di 55 anni. Sono stati i volontari che lo hanno assistito in questi anni a trovarlo morto e a lanciare l’allarme. Pare che sul volto di Cristian, così si chiama la vittima, ci fosse un taglio. Non è stato stabilito se sia stato provocato nel corso di una colluttazione o da una caduta. La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Non è chiaro ancora se l’uomo avesse avuto una lite con altre persone e sia stato picchiato o ferito. Sarà l’esame eseguito alla medicina legale del Policlinico di Palermo ad accertare se vi siano lesioni e percosse. Le indagini sono condotte dalla polizia.