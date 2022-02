L'avanzata centrista

Pietro Rasa nominato coordinatore del partito Noi con l’Italia – Cantiere Popolare a Cefalù. Rasa è stato nove anni da consigliere e quattro da vicepresidente del Consiglio comunale nella città in provincia di Palermo. La notizia data da Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi con l’Italia – Cantiere Popolare.

La nomina di Pietro Rasa

“Una grande esperienza politica e amministrativa, un forte radicamento territoriale, una militanza centrista e la volontà di continuare a impegnarsi per la crescita di Cefalù. Sono questi gli elementi che ci hanno indotto a puntare su Pietro Rasa per la l’incarico di coordinatore di Noi con l’Italia-Cantiere Popolare a Cefalù. Nove anni da consigliere e quattro da vicepresidente del Consiglio comunale e un impegno continuo in iniziative per la promozione del territorio. Un vero e proprio riferimento per i cefaludesi”. A Pietro Rasa il pieno sostegno del nostro leader, Saverio Romano e di tutta la nostra comunità politica, nella consapevolezza che si rappresenterà nel migliore dei modi”.

Lucrezia Lorenzini Responsabile del Dipartimento Identità Siciliana

Nei giorni scorsi Lucrezia Lorenzini è stata nominata Responsabile del Dipartimento Identità Siciliana di Noi con l’Italia-Cantiere popolare. Già professoressa di Letteratura e Filologia Siciliana all’Università di Messina, ha ricoperto importanti incarichi politici e amministrativi e autrice di moltissime pubblicazioni. La notizia viene data da Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale del partito.

Il partito continua a strutturarsi in Sicilia

Il partito di Cantiere popolare Noi con l’Italia continua a strutturarsi in Sicilia dove si andrà al voto per le amministrative del Comune capoluogo e anche per le regionali. Un centro nevralgico anche sul piano politico ed è proprio per questo che le forze politiche si stanno riorganizzando, piazzando i loro uomini migliori ai vertici. Nei mesi scorsi Cantiere popolare ha “pescato” l’ex senatore Gioacchino Pellitteri che è stato nominato responsabile del dipartimento formazione del partito.