Lucrezia Lorenzini è stata nominata Responsabile del Dipartimento Identità Siciliana di Noi con l’Italia-Cantiere popolare. Già professoressa di Letteratura e Filologia Siciliana all’Università di Messina, ha ricoperto importanti incarichi politici e amministrativi e autrice di moltissime pubblicazioni. La notizia viene data da Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale del partito.

Da Lorenzini apporto scientifico e culturale

‘E’ con grande soddisfazione che comunico la nomina della professoressa Lucrezia Lorenzini a Responsabile del Dipartimento Identità Siciliana del nostro partito – si legge in una nota di Dell’utri -. Ringrazio l’amico Roberto Corona – Coordinatore della provincia di Messina – per questa indicazione che si coniuga perfettamente con il nostro programma politico e con la decisione di valorizzare la competenza e la professionalità, come più volte ribadito dal nostro leader Saverio Romano. Le sfide che siamo chiamati a interpretare e ad affrontare e che riguardano l’occupazione, lo sviluppo sostenibile, l’innovazione e la progettualità, non possono prescindere da un apporto scientifico e culturale e il contributo di Lucrezia Lorenzini sarà di assoluto valore. A lei il nostro più sincero sostegno e l’augurio di buon lavoro”.

Il partito continua a strutturarsi in Sicilia

Il partito di Cantiere popolare Noi con l’Italia continua a strutturarsi in Sicilia dove si andrà al voto per le amministrative del Comune capoluogo e anche per le regionali. Un centro nevralgico anche sul piano politico ed è proprio per questo che le forze politiche si stanno riorganizzando, piazzando i loro uomini migliori ai vertici. Nei mesi scorsi Cantiere popolare ha “pescato” l’ex senatore Gioacchino Pellitteri che è stato nominato responsabile del dipartimento formazione del partito.