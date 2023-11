Per il 10 novembre, il nuovo avviso della protezione civile regionale

Allerta meteo in Sicilia per l’arrivo di piogge e temporali in tutta l’isola. L’avviso 23313 della protezione civile regionale per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, infatti, indica allerta gialla per in tutte e nove le province per la giornata di domani, venerdì 10 novembre. Possibili disagi, quindi, in tutta l’isola.

Già da oggi l’allerta gialla è indicata nel Trapanese e nell’Agrigentino.

Con precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centroccidentale con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati su Sicilia occidentale”.

In serata è previsto un peggioramento dei venti tendenti a forti meridionali sempre nella parte occidentale dell’isola. Tendente al mosso il Tirreno.

Venerdì 10 novembre, allerta gialla in tutta l’isola

Per domani, quindi, venerdì 10 novembre, tutte le nove province isolane saranno interessate dall’allerta gialla. Le precipitazioni sono indicate come “Sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

I venti saranno forti occidentali su settori costieri ed appenninici mentre saranno molto mossi tutti i bacini occidentali.

Maltempo, piogge al centrosud, allerta arancione in Toscana

Nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia, soprattutto sulle regioni del centrosud, e allerta arancione in Toscana, già colpita pesantemente dall’alluvione della settimana scorsa.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo che prevede, a partire dal pomeriggio di oggi, piogge e temporali, che localmente potranno essere anche molto intensi e accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Toscana e Lazio, in estensione dalle prime ore di venerdì, a Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

Inoltre, sulla base dei fenomeni previsti, il dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana nord occidentale. Allerta gialla, invece, per il resto della regione e in altre 10: Umbria, Lazio, Calabria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna e, come abbiamo già visto, Sicilia.