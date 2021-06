Progetto finanziato dal Mit

Il collegamento ciclabile tra la stazione e l’università a Palermo si farà. La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, ha deliberato l’approvazione del progetto inserendolo nel piano della mobilità dolce.

Il progetto verrà realizzato utilizzando il finanziamento di 525.000 euro, erogato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riconosciuto anche alle città di Roma, Milano, Napoli, Padova, Bari e Pisa, che ha stanziato complessivamente circa 4 milioni di euro per la realizzazione di ciclostazioni e piste ciclabili per collegare le stazioni con i poli universitari.

La pista ciclabile collegherà la stazione con il Policlinico e con la cittadella universitaria e si connetterà con la pista ciclabile di via Ernesto Basile, prevista nell’ambito della progettazione della linea tramviaria.

“Si tratta – sottolinea il sindaco, Leoluca Orlando – di un investimento importante da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una conferma del grande lavoro compiuto da questa amministrazione per rendere più sostenibile la mobilità nel solco di un cambiamento culturale che è in atto già da tempo e che continuerà con questo progetto per la realizzazione di una pista ciclabile tra la stazione e l’università.

Un modo, dunque, per soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti universitari che, provenienti anche da altre zone d’Italia, potranno muoversi agevolmente”.

Nuovo passo per limitare uso delle auto

“Continua l’investimento della città di Palermo sulla mobilità ciclabile – afferma l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania – esprimiamo soddisfazione per il fatto che il MIT abbia riconosciuto alla città di Palermo questa importante quota di finanziamento premiando gli sforzi per rendere più ecologica la città.

La pianificazione della rete ciclabile della città è sempre più capillare e organica a garantire spostamenti sistematici casa/lavoro e questa ciclovia è l’ennesimo tassello di una strategia di mobilità tesa a limitare l’uso delle automobili”.

Saranno aggiunti 1.641 metri di piste ciclabili

Gli interventi interesseranno 12 diverse vie della città ed estenderanno le piste ciclabili di 1.641,53 metri.

I lavori si effettueranno in queste vie:

Via Tommaso Fazello – Pista bidirezionale in sede propria per 92 metri) con collocazione di un impianto semaforico a chiamata intersezione (Oreto-Fanzello).

Via Vincenzo Errante – Pista monodirezionale in sede propria (direzione monte). Corsia in promiscuo con il TPL in direzione mare per 88 metri.

Via F. Paolo Perez – Pista bidirezionale in sede propria per 204 metri.

Via Carlo Pisacane – Pista bidirezionale in sede propria (in direzione monte). Corsia riservata al TPL in (direzione mare) per 222 metri.

Via Salomone Marino – Pista bidirezionale e bidirezionale in sede propria (direzione monte). Corsia riservata al TPL (direzione mare) per 285 metri.

Via Delle Cliniche – Pista bidirezionale in sede propria per 64 metri.

Via N. Machiavelli – Corsie ciclabili in entrambi i lati della carreggiata per 59,50.

Via Pietro d’Aragona – Pista bidirezionale in sede propria per 55,76.

Via Filiciuzza (tratto compreso tra via P.d’Aragona e corso Tukory) – Pista bidirezionale in sede propria metri 2 per 128,70 metri.

Corso Tukory – Pista bidirezionale in sede propria (lato sinistro, direzione monte) per 105,57 metri.

Via Ernesto Basile – Pista bidirezionale in sede propria (lato monte) per 204 metri.

Via Brasa – Pista bidirezionale in sede propria (lato destro, direzione mare) per 133 metri con collocazione di un impianto semaforico a chiamata intersezione via E. Basile via Brasa.