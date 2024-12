I dettagli

Spostamenti più sicuri nella provincia di Palermo durante le festività natalizie. La polizia ha deciso di monitorarli per rendere autostrade e strade statali più sicure.

Le prime installazioni lungo la Palermo Agrigento

I primi occhi elettronici mobili sono stati installati già ieri lungo la statale 189, la Palermo Agrigento cioè, ottenendo i primi risultati. Oggi, invece, toccherà all’autostrada A19 Palermo Catania: gli automobilisti dunque potranno incontrare sul proprio cammino le pattuglie appostate con il puntatore. Gli autovelox torneranno sulla Palermo Catania anche venerdì e sabato: proprio giorno 14 polizia, carabinieri e telecamere saranno presenti nuovamente sulla Palermo Agrigento.

Diversi incidenti

Particolarmente sotto controllo la statale 189, spesso foriera di incidenti perché percorsa a grande velocità: solo durante il mese di agosto si sono verificati due tremendi impatti, di cui uno mortale, ce hanno coinvolto due giovani. Il primo a ridosso del ferragosto, quando è strato necessario amputare la gamba ad un trentaduenne che viaggiava in sella alla propria motocicletta all’altezza di Villafrati. Il centauro aveva perso il controllo del proprio due ruote che lo ha disarcionato. Circa dieci giorni dopo un altro motociclista, un quarantatreenne, Salvatore Cangialosi, all’altezza di Bolognetta ha perso la vita: l’uomo sarebbe finito contro un’automobile. L’impatto gli è stato fatale.

Incidente sulla Palermo-Catania coinvolge tre mezzi, due persone ferite

Incidente stradale sull’autostrada Palermo Catania, all’altezza di Trabia. L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni, dal chilometro 19,900 al chilometro 25,700. L’incidente ha coinvolto due auto e un camion. Ci sono due persone ferite. Sono presenti gli agenti della polizia stradale e le squadre Anas per la gestione del traffico.

“A causa di un incidente stradale – dice l’Anas – momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la A19 “Palermo – Catania” dal km 19,900 al km 25,700 all’altezza di Trabia. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli leggeri e un mezzo pesante, si registrano due feriti”.

Anas sul posto

“Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.

Schianto a Palermo

Incidente stradale questa mattina via Olio di Lino, una delle strade che collega Monreale a Palermo. Intorno alle 7:30 si sono scontrate tre auto: una Opel Astra, una Volkswagen Polo e una Lancia Ypsilon.

Due feriti

Sono rimasti feriti un giovane, alla guida della Polo, e un anziano conducente della Lancia. Entrambi hanno riportato ferite e sono stati soccorsi prontamente dai sanitari del 118.

Le dinamiche

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato innescato dalla Opel Astra, che ha tamponato la Volkswagen Polo. L’urto ha fatto perdere il controllo al conducente della Polo, che si è scontrata frontalmente con la Lancia Ypsilon proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenute due ditte specializzate: Ludovico Giurintano per la rimozione dei veicoli e Interventa per la pulizia e il ripristino della strada. Fortunatamente, non è stato necessario l’intervento delle autorità. Durante i soccorsi il traffico ha subito dei significativi rallentamenti.

