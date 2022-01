PNRR e riqualificazione urbana, “Si lavora a proroga termini, in ballo 50 milioni per Palermo”

Pietro Minardi di

18/01/2022

Cinquanta milioni di euro di investimenti per Palermo, in ballo all’interno dei piani urbani integrati del PNRR: questa è la cifra sulla quale il deputato nazionale del M5S Adriano Varrica ha scritto all’assessore ai Lavori Pubblici Maria Prestigiacomo, chiedendo di preparare delle integrazioni all’attuale piano presentato dall’Amministrazione, inserendo ulteriori interventi dotati di adeguato livello progettuale. PNRR e piani urbani integrati: Varrica scrive all’assessore Prestigiacomo Modifiche sulle quali il parlamentare pentastellato sta lavorando nell’ambito del decreto “proroga termini”. Atto attraverso il quale lo stesso Varrica punta ad ottenere un prolungamento dei termini per potere presentare eventuali proposte di finanziamento. Un fondo vincolato a progettualità mirate al potenziamento delle strutture sportive e culturali. Risorse, quindi, non utilizzabili per le situazioni emergenziali vissute dal capoluogo siciliano. “Nella logica di costruttiva e leale cooperazione istituzionale che contraddistingue il nostro rapporto – scrive Varrica nella missica -, ritengo utile condividere alcuni aggiornamenti circa il lavoro istituzionale che sto portando avanti da diversi mesi sulla normativa relativa ai Piani urbani Integrati previsti nell’ambito del PNRR. Con mio emendamento, approvato alla Camera, ho già ottenuto una prima proroga per la presentazione degli stessi da parte delle Città Metropolitane. Mi sto battendo nell’ambito del decreto “proroga termini”. Ciò per dare la possibilitò di inserire nei piani anche interventi con un livello progettuale inferiore allo studio di fattibilità tecnico-economica”. Palermo e i progetti da inserire Adriano Varrica continua la sua lettera, chiedendo all’assessore Prestigiacomo l’integrazione di alcuni progetti chiave per la città di Palermo. “A breve dovremmo riuscire ad attivare una convenzione con Cassa Depositi e Prestiti. Ciò per il supporto agli enti locali per la pianificazione e l’implementazione di questi piani. Mi permetterò di aggiornare l’Amministrativa sulle modifiche normative. Ciò affinché si possa valutare una revisione della proposta, inserendo progetti come l’Albergheria quartiere-mercato, la realizzazione della piazza di Brancaccio, la riqualificazione dell’ex Edilpomice, la realizzazione di uno skatepark e di almeno un parkour park, nonchè la realizzazione di un parco nell’area dell’ex Riserva Reale“. Interventi dotati del livello progettuale richiesto Proposte sulle quali il deputato pentastellato rilancia e chiede un maggiore impegno all’Amministrazione Comunale. Ciò in una città come Palermo carente sotto il profilo degli impianti sportivi. In particolare, Varrica suggerisce di inserire “il completamento degli interventi relativi alla piscina comunale (4,25 milioni di euro); il completamento della cittadella dello Sport (Velodromo+Diamante, 2,65 milioni di euro); la realizzzione dell’area verde attrezzata nei pressi della scuola Cesareo (3,7 milioni di euro); manutenzione straordinaria della palestra “Renda”, riqualificazione di piazza Sant’Onofrio (1,3 milioni di euro) e il rifacimento della pavimentazione, in senso storico di via Maqueda (4,23 milioni di euro). Infine, il recupero dell’educandato Whitaker, ex convento dell’Annunziata, per un importo intorno ai due milioni di euro.

